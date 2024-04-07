Як приготувати вареники з картоплею та сиром: класичний український рецепт

Як зробити вареники з картоплею та сиром

Ніщо так не зближує, як спільне приготування їжі. Уявіть: вся родина збирається за одним столом, ліпить варенички, хтось готує начинку, хтось варить... А потім всі разом ласують цією смачною та ситною стравою.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт вареників з картоплею та сиром від пані Наталії Сус, яким поділились на сайті Shuba. Тісто за цим рецептом виходить еластичним, легко ліпиться та не рветься. Вареники не розварюються, а начинка залишається соковитою.

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Вареники – це справжня українська класика, яка завжди буде доречною на вашому столі!

Інгредієнти:

Для тіста: 700 г борошна 3 г солі 1 яйце 30 мл олії 310 мл теплої води

Для начинки: 4 шт. вареної картоплі 500 г кисломолочного сиру Сіль за смаком

Для засмажки: 1 цибулина 60 мл олії 3 г солі



Приготування:

Замісити тісто. У мисці змішайте борошно, сіль, олію та яйце. Поступово додавайте теплу воду, замішуючи тісто. Спочатку в мисці, потім викладіть на присипану борошном поверхню і вимішуйте 5-10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і дайте йому відпочити 20 хвилин. Приготуйте начинку. Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, сіль і ретельно перемішайте. Зробіть засмажку. Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте трохи солі. Сформуйте вареники. Тісто поділіть на частини, сформуйте ковбаски, наріжте на шматочки. Розкачайте кружечки, викладіть начинку, защипніть краї. Відваріть вареники. У киплячу підсолену воду викладіть вареники, перемішайте. Варіть 3-4 хвилини після закипання, кілька разів перемішавши. Дістаньте шумівкою, викладіть на тарілку. Змастіть вареники засмажкою і подавайте до столу.

Смачного!

Додаткові поради:

Замість кисломолочного сиру можна використовувати домашній сир або бринзу.

Для аромату в начинку можна додати подрібнений кріп або зелену цибулю.

Замість засмажки можна подавати вареники зі сметаною або вершковим маслом.

Щоб вареники не злипалися, можна додати у воду 1 столову ложку олії.

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