Як приготувати вареники на пару з сиром: традиційний рецепт
Як зробити вареники з кисломолочним сиром на пару
Мрієте про пухкі, ніжні вареники з сиром, які просто тануть у роті? Цей рецепт традиційних вареників на пару – саме те, що вам потрібно!
Спробуйте приготувати ці вареники, і ви будете приємно вражені їхнім ніжним смаком та ароматом. Рецептом поділились на сайті Meta.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- 250 мл молока
- 1 ст. л. цукру
- 10 г дріжджів
- 0,5 ч. л. солі
- 1 яйце
- 1 ст. л. олії
- 450 г борошна
Для начинки:
- 250 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 20 г цукру
- Ванільний цукор
Приготування:
- Тісто: Змішайте молоко з цукром, олією та дріжджами. Перемішайте. Додайте сіль, перемішайте. Поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто. Дайте тісту відпочити 10 хвилин.
- Начинка: З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
- Формування вареників: Розкачайте тісто в тонкий пласт, виріжте кружечки за допомогою склянки або формочки. Викладіть начинку на кружечки з тіста, защипніть краї.
- Приготування на пару: У каструлі закип'ятіть воду. Поставте на каструлю друшляк, застелений марлею. Викладіть вареники в друшляк, накрийте кришкою та готуйте на пару протягом 5 хвилин.
- Подача: Змастіть готові вареники вершковим маслом і подавайте зі сметаною.
Смачного!
Поради:
- Для більш насиченого смаку сирної начинки можна додати родзинки, цукати або курагу.
- Замість сметани можна використовувати вершки, варення або фруктовий соус.
- Готові вареники можна заморозити. Для цього їх потрібно попередньо заморозити на деку, а потім перекласти в пакет для заморожування.
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