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Як приготувати вареники на пару з сиром: традиційний рецепт

Ігор Романько

Як зробити вареники з кисломолочним сиром на пару

Мрієте про пухкі, ніжні вареники з сиром, які просто тануть у роті? Цей рецепт традиційних вареників на пару – саме те, що вам потрібно!

Спробуйте приготувати ці вареники, і ви будете приємно вражені їхнім ніжним смаком та ароматом. Рецептом поділились на сайті Meta.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • 250 мл молока
  • 1 ст. л. цукру
  • 10 г дріжджів
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. олії
  • 450 г борошна

Для начинки:

  • 250 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 20 г цукру
  • Ванільний цукор

Приготування:

  1. Тісто: Змішайте молоко з цукром, олією та дріжджами. Перемішайте. Додайте сіль, перемішайте. Поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто. Дайте тісту відпочити 10 хвилин.
  2. Начинка: З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
  3. Формування вареників: Розкачайте тісто в тонкий пласт, виріжте кружечки за допомогою склянки або формочки. Викладіть начинку на кружечки з тіста, защипніть краї.
  4. Приготування на пару: У каструлі закип'ятіть воду. Поставте на каструлю друшляк, застелений марлею. Викладіть вареники в друшляк, накрийте кришкою та готуйте на пару протягом 5 хвилин.
  5. Подача: Змастіть готові вареники вершковим маслом і подавайте зі сметаною.

Смачного!

Поради:

  • Для більш насиченого смаку сирної начинки можна додати родзинки, цукати або курагу.
  • Замість сметани можна використовувати вершки, варення або фруктовий соус.
  • Готові вареники можна заморозити. Для цього їх потрібно попередньо заморозити на деку, а потім перекласти в пакет для заморожування.

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