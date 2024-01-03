Як приготувати шумуш: випічка з готового тіста з фаршем і гарбузом

Як зробити шумуш з листового тіста з гарбузом

Шумуш – це традиційна випічка маріупольських греків. Цей пиріг з листкового тіста з фаршем і гарбузом має ніжний і соковитий смак. Він стане чудовим доповненням до сімейного обіду або святкового столу.

Рецептом поділились на сайті Shuba. Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи часнику, а також будь-які інші улюблені спеції. Якщо ви хочете, щоб пиріг вийшов більш соковитим, можна додати до начинки трохи сметани або майонезу. Для прикраси можна використовувати різні насіння та горішки.

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Інгредієнти:

Листкове тісто – 500 г

М’ясний фарш – 250 г

Гарбуз – 250 г

Цибуля – 2 шт.

Цукор – 1 ч. л.

Яйце куряче, жовток – 1 шт.

Льон, насіння – 20 г

Кунжут білий – 20 г

Спеції – за смаком

Олія – 40 мл

Приготування:

Гарбуз натріть на середню терку. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками. У фарш додайте спеції і перемішайте. У розігрітій з олією сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте половину тертого гарбуза, сіль, цукор і перемішайте. Покладіть до овочів фарш і смажте, помішуючи, хвилин 5-7. Потім додайте решту гарбуза, перемішайте та відключіть вогонь. Тісто тонко розкачайте на посипаній борошном поверхні та наріжте смужками шириною приблизно 5 см. На один край смужки покладіть столову ложку начинки та загорніть трикутничком. Краї тіста защипайте. Таким чином загорніть всі трикутнички. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Посипте льоном і кунжутом. Випікайте при температурі 180°C 25-30 хвилин до зарум’янення.

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