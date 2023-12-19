Як приготувати шоколадний пиріг без яєць та молока: простий рецепт
Шоколадний пиріг -– це улюблена випічка багатьох людей. Він може бути як легким десертом, так і ситним сніданком. Але що робити, якщо ви дотримуєтеся пісного харчування або у вас алергія на яйця або молочні продукти? Не хвилюйтеся, ми знаємо, як приготувати смачний шоколадний пиріг без цих інгредієнтів.
Цей пиріг за рецептом з сайту "Одна хвилина" виходить соковитим і смачним, навіть без яєць і молока. Він ідеально підійде для сніданку, перекусу або десерту.
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Інгредієнти:
- 190 г пшеничного борошна
- 200 г цукру
- 40 г какао-порошку
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
- 1 ч. л. соку лимона
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 120 мл рослинної олії
- 240 мл гарячої води
Для глазурі:
- 60 г цукрової пудри
- 25 г какао-порошку
- 2-3 ст. л. рослинної олії
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Змастіть форму для запікання маслом або застеліть пергаментним папером.
- У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль.
- Додайте сік лимона, ванільний екстракт, рослинну олію і гарячу воду.
- Змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста.
- Викладіть тісто в підготовлену форму.
- Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, або до тих пір, поки зубочистка, встромлена в центр пирога, не вийде чистою.
- Дайте пирогу охолонути в формі протягом 10-15 хвилин, потім перекладіть його на решітку до повного охолодження.
Приготування глазурі:
- У мисці змішайте цукрову пудру і какао-порошок.
- Додайте рослинну олію і ванільний екстракт.
- Змішайте до однорідної консистенції.
- Розрівняйте глазур по охололому пирогу.
- Дайте глазурі застигнути перед подачею.
Поради
- Для більш насиченого шоколадного смаку ви можете додати в тісто 100 г шоколаду, розтопленого на водяній бані.
- Якщо ви не любите ванільний екстракт, можете замінити його на 1 ч. л. екстракту мигдалю або апельсина.
- Для приготування глазурі ви можете використовувати будь-яку рослинну олію, яка вам подобається.
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