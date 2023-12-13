Як приготувати салат "Шуба" у вигляді ялинкових прикрас: новорічний рецепт
Як подати салат шуба у формі прикрас для ялинки
Створення новорічного меню завжди потребує фантазії та творчості, адже хочеться приготувати щось особливе, яке порадує як гостей, так і символ року, що настає.
Запрошуємо вас випробувати новий рецепт святкового салату "Оселедець під шубою" – страву, яка надасть вашому новорічному столу особливого шарму у вигляді ялинкових іграшок. Рецептом поділились на сайті Meta.
Читайте також: Як приготувати вишуканий гратен для новорічного столу
Інгредієнти:
- 2 великих буряки
- 3-4 середні картоплі
- 2 моркви
- 2 яйця
- 1 маленька цибуля
- 200 г оселедця
- 2 ст. л. майонезу
- Сіль
Приготування ялинкових кульок:
- Овочі запікаємо у фольговому пакеті при 200 градусах протягом 40 хвилин, а яйця варимо до готовності. Після чого залишаємо їх охолоджуватися.
- Чистимо та натираємо овочі на маленькій терці, дрібно нарізаємо цибулю та оселедець.
- Віджимаємо сік з буряка та змішуємо його з 1/2 натертої картоплі, додавши сіль за смаком.
- Натираємо моркву, картоплю, яйця, додаємо цибулю, майонез, сіль і оселедець, після чого все добре перемішуємо.
- За допомогою харчової плівки формуємо змішану масу у кульки та залишаємо охолоджуватися протягом 1 години.
Радимо також звернути увагу на рецепт салату з пекінською капустою та мисливськими ковбасками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!