Як приготувати незвичний салат з пекінською капустою та мисливськими ковбасками

Салат із пекінської капусти завжди може бути варіативним, адже його можна готувати з різними інгредієнтами. Спробуйте замінити один компонент страви на інший і поекспериментуйте зі смаком.

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У виданні Politeka.net поділились цікавим рецептом, де головним елементом стають мисливські сосиски в поєднанні з пекінською капустою.

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Щоб приготувати цей освіжаючий салат, вам знадобляться:

Пекінська капуста;

Морква;

Кукурудза консервована (200 г);

Яйця (2 шт.);

Мисливські сосиски (3 шт.);

Сіль і перець за смаком;

Сушений часник (1 ч. л.);

Сухарики (по бажанню);

Майонез (3-4 ст. л.).

Нарізаємо пекінську капусту, мисливські сосиски, а також яйця. Додамо консервовану кукурудзу та натерту моркву. Приправимо сіллю, перцем і додамо сушений часник для пікантності. Помішаємо і додаємо майонез, майонезний соус або густий йогурт. Можна також заправити оливковою або соняшниковою олією.

Крім основного рецепту, існує кілька варіантів заправок для цього смачного салату:

Гірчичний соус: 3 ст. л. соняшникової олії;

1 ч. л. яблучного оцту;

1 ст. л. гірчиці в зернах. Змішайте всі інгредієнти і використовуйте цю заправку для салату. Бальзамічний оцет і олія: 3 ст. л. олії (соняшникової або оливкової);

1 ст. л. бальзамічного оцту. Просто влийте олію та бальзамічний оцет, перемішайте і додайте сіль і перець за смаком.

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