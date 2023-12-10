Як приготувати незвичний салат з пекінською капустою та мисливськими ковбасками
Салат із пекінської капусти завжди може бути варіативним, адже його можна готувати з різними інгредієнтами. Спробуйте замінити один компонент страви на інший і поекспериментуйте зі смаком.
У виданні Politeka.net поділились цікавим рецептом, де головним елементом стають мисливські сосиски в поєднанні з пекінською капустою.
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Щоб приготувати цей освіжаючий салат, вам знадобляться:
- Пекінська капуста;
- Морква;
- Кукурудза консервована (200 г);
- Яйця (2 шт.);
- Мисливські сосиски (3 шт.);
- Сіль і перець за смаком;
- Сушений часник (1 ч. л.);
- Сухарики (по бажанню);
- Майонез (3-4 ст. л.).
Нарізаємо пекінську капусту, мисливські сосиски, а також яйця. Додамо консервовану кукурудзу та натерту моркву. Приправимо сіллю, перцем і додамо сушений часник для пікантності. Помішаємо і додаємо майонез, майонезний соус або густий йогурт. Можна також заправити оливковою або соняшниковою олією.
Крім основного рецепту, існує кілька варіантів заправок для цього смачного салату:
- Гірчичний соус:
- 3 ст. л. соняшникової олії;
- 1 ч. л. яблучного оцту;
- 1 ст. л. гірчиці в зернах.
- Бальзамічний оцет і олія:
- 3 ст. л. олії (соняшникової або оливкової);
- 1 ст. л. бальзамічного оцту.
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