На святковий стіл чи на вечерю чоловікові: Як приготувати салат "Клеопатра" з крабовими паличками
Як приготувати салат Клеопатра з крабовими паличками та маринованими грибами
Скучили за класичним салатом з крабових паличок? Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати незвичайну інтерпретацію цієї популярної страви – салат "Клеопатра".
Несподіване поєднання інгредієнтів створює вишуканий смак, який здивує і порадує вас та ваших близьких. Цей рецепт з сайту "Главред" готується дуже просто, але результат вас приємно здивує.
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Інгредієнти:
- 1 упаковка (300 г) крабових паличок
- 250 г маринованих грибів
- 200 г консервованих ананасів
- 10 маслин без кісточок
- 1 червона цибулина
- 1 столова ложка оцту
- 1 столова ложка майонезу
- Сіль та спеції за смаком
Приготування:
- Наріжте цибулю півкільцями, додайте оцет і цукор, залиште на 5-6 хвилин для маринування.
- Наріжте ананаси кубиками, гриби навпіл (якщо великі), а крабові палички кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти в салатнику, додайте мариновану цибулю.
- Додайте сіль, спеції та майонез за смаком.
- Подавайте салат до столу.
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