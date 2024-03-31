Як приготувати рибні котлети з минтая та картоплі: простий рецепт

Як зробити рибні котлети з минтая в картопляному клярі

Смачні та ніжні котлети з минтая та картоплі – це чудова ідея для обіду чи вечері. Ця страва готується легко та швидко, а інгредієнти доступні кожному.

Ви можете додати до фаршу інші овочі, наприклад, моркву або цибулю. Замість панірувальних сухарів можна використовувати манну крупу. Котлети можна також запекти в духовці. Рецептом поділились на сайті uyut.in.ua.

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Що нам знадобиться:

500 г минтая

360 г картоплі

2 зубчики часнику

60 г зелені (петрушка, кріп)

1 яйце

50 г борошна

150 г панірувальних сухарів

Олія

Сіль

Перець

Приготування:

Відваріть картоплю. Наріжте минтай шматочками. Пропустіть через м'ясорубку рибу, картоплю, часник та зелень. Додайте до фаршу борошно, яйце, сіль та перець. Ретельно перемішайте інгредієнти. Змочіть руки водою та сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Відправте котлети в холодильник на 30 хвилин. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.

Подавайте котлети з улюбленим гарніром та соусом.

Смачного!

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