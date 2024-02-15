Як приготувати пісочне печиво з ніжною начинкою з яблук: простий рецепт
Як зробити пісочне печиво з яблучною начинкою
Вранці хочеться чогось смачного й нескладного? Приготуйте це пісочне печиво з яблучною начинкою! За 20 хвилин випічки ви отримаєте більше 30 ароматних ласощів, які зникають зі столу за лічені хвилини.
Рецептом ніжного пісочного печива з яблучною начинкою, яке готується за 20 хвилин, поділились на сайті "Господинька". Спробуйте це ароматне печиво, і воно стане вашим улюбленим десертом.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно - 410 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Вершкове масло - 200 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 120 г
- Сіль - 1/2 ч. л.
- Горіхи для посипання (за бажанням)
Для начинки:
- Яблука кислі - 500 г
- Цукор - 120 г
- Спеції (за бажанням): кардамон, кориця, духмяний перець
Приготування:
Начинка:
- Очистіть яблука від шкірки і натріть на крупній тертці.
- Викладіть на сковорідку, додайте цукор і спеції (за бажанням).
- Смажте на повільному вогні 20-25 хвилин до м'якості.
- Дайте начинці повністю охолонути.
Тісто:
- Змішайте м'яке вершкове масло з сіллю, цукром і ванільним цукром. Збийте міксером 3-4 хвилини.
- Додайте яйця по одному, збиваючи після кожного.
- Додайте борошно, змішане з розпушувачем, в 3 прийоми. Замісіть м'яке тісто.
- Розділіть тісто на 2 частини, загорніть у плівку і охолоджуйте в холодильнику 30-40 хвилин.
Формування та випічка:
- Розкачайте одну частину тіста між двома аркушами пергаменту в прямокутник 25х35 см.
- Викладіть яблучну начинку.
- Накрийте другим шаром тіста, розріжте на 32 прямокутники.
- Змастіть яйцем, посипте горіхами (за бажанням).
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.
- Охолоджуйте на решітці, посипте цукровою пудрою.
Смачні поради:
- Для більш насиченого смаку яблук додайте в начинку лимонний сік або цедру.
- Замість горіхів можна використовувати мигдальні пластівці або кокосову стружку.
- Печиво можна зберігати в герметичному контейнері до 5 днів.
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