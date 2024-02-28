Як приготувати поживні оладки з картоплею: швидкий сніданок чи обід

Картопляні оладки – це універсальна страва, яка може бути як ситним сніданком, так і легкою вечерею. Цей рецепт оладок готується за 15 хвилин і не потребує багато інгредієнтів.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor. Щоб зробити оладки ще більш пишними, можете додати в тісто 1 чайну ложку розпушувача. Додайте в тісто тертий сир, зелень або подрібнені овочі, щоб зробити оладки ще більш ароматними та апетитними. Замість олії для смаження можете використовувати вершкове масло. Подавайте оладки з вашими улюбленими соусами: сметанним, грибним, томатним або йогуртовим.

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Інгредієнти:

4 середні картоплини;

1 цибулина;

2 яйця;

4 столові ложки борошна;

Сіль та перець за смаком;

Рослинна олія для смаження.

Приготування:

Очистіть картоплю та цибулю, натріть їх на велику терку. Вичавіть зайву рідину з тертої маси за допомогою марлі або кухонної губки. У мисці змішайте терту картоплю, цибулю, яйця, борошно, сіль та перець. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладайте ложкою невеликі порції тіста на сковороду, формуючи оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистого кольору, по 3-4 хвилини з кожного боку. Готові оладки викладіть на паперові рушники, щоб ввібрати зайвий жир. Подавайте оладки гарячими, посипаними зеленню, зі сметаною або улюбленим соусом.

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