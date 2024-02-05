У магазині таких не знайдете: Як приготувати ніжні та натуральні шоколадні пряники
Хто з нас не любить домашню випічку? Ароматні пряники, що тануть в роті, здатні завоювати серця навіть найвибагливіших гурманів. Цей рецепт шоколадних пряників допоможе вам створити справжній шедевр, який стане окрасою вашого столу.
Порадуйте своїх близьких цим ароматним десертом за рецептом з сайту "Одна хвилина". До тіста можна додати горіхи, цукати або сухофрукти. Замість глазурі можна використовувати шоколадну помадку. Готові пряники можна прикрасити цукровою пудрою, кокосовою стружкою або кондитерськими посипками.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- Молоко – 200 мл
- Борошно – 350 г
- Цукор – 220 г
- Рослинна олія – 35 г
- Яєчний жовток – 1 шт.
- Какао-порошок – 50 г
- Розпушувач – 15 г
- Сода – щіпка
- Сіль – щіпка
- Прянощі – до смаку
Для глазурі:
- Яєчний білок – 1 шт.
- Цукрова пудра – 100-150 г
- Лимонний сік – 1-2 ч. ложки
Приготування:
- Змішайте просіяне борошно та цукор. Додайте гаряче молоко, помішуючи вінчиком. Залиште масу охолонути.
- Додайте олію, жовток, сіль, какао, розпушувач, соду та добре перемішайте.
- Поступово додайте борошно, замішуючи липке тісто.
- Відділіть частину тіста, обсипте борошном. Розкачайте пласт товщиною 8 мм, виріжте пряники.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 10 хвилин.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру, білок і лимонний сік.
- Змочіть пряники в глазурі, викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Залиште в теплій духовці до застигання глазурі.
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