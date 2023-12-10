Зігріваюча смакота: рецепт гарячого шоколаду з коньяком

Шоколад з коньяком за рецептом від Shuba не лише зігріває, але й дуже смачний. Коньяк вигідно підкреслює смак шоколаду.

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Інгредієнти:

Коньяк – 45 мл

Сироп – 20 мл

Екстракт ванілі –3 г

Гарячий шоколад –150 мл

Вершки 35% –30 мл

Мускатний горіх мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

Налийте коньяк у склянку, додайте сироп, ванільний екстракт і гарячий шоколад. Добре розмішайте.

Зверху викладіть збиті вершки.

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