Зігріваючий та ароматний: рецепт гранатового глінтвейну
Гранатовий глінтвейн за рецептом від Shuba поєднує в собі смак терпкого соку граната, підсолоджений медом, та нотками кориці, імбиру та гвоздики. Чудовий напій для холодних зимових вечорів.
Інгредієнти:
Гранатовий сік – 1 л
Вода – 1 склянки
Апельсин – 1 шт.
Кориця – 1 ч. л.
Імбир мелений – 1 ч. л.
Мед – 3 ч. л.
Гвоздика – 2 шт.
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Спосіб приготування:
Апельсин розберіть на скибочки.
В сотейнику закип’ятіть воду та додайте в неї апельсинову цедру, гвоздику, імбир, корицю і апельсинові скибочки. Варіть 2-3 хвилини, після чого охолодіть до 60 градусів.
Додайте мед, розмішайте та долийте гранатовий сік. Глінтвейн процідіть через сито та розлийте у келихи.
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