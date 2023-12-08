Зігріваючий та ароматний: рецепт гранатового глінтвейну

Гранатовий глінтвейн за рецептом від Shuba поєднує в собі смак терпкого соку граната, підсолоджений медом, та нотками кориці, імбиру та гвоздики. Чудовий напій для холодних зимових вечорів.

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Інгредієнти:

Гранатовий сік – 1 л

Вода – 1 склянки

Апельсин – 1 шт.

Кориця – 1 ч. л.

Імбир мелений – 1 ч. л.

Мед – 3 ч. л.

Гвоздика – 2 шт.

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Спосіб приготування:

Апельсин розберіть на скибочки.

В сотейнику закип’ятіть воду та додайте в неї апельсинову цедру, гвоздику, імбир, корицю і апельсинові скибочки. Варіть 2-3 хвилини, після чого охолодіть до 60 градусів.

Додайте мед, розмішайте та долийте гранатовий сік. Глінтвейн процідіть через сито та розлийте у келихи.

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