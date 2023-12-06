Ідеально для зимових вечорів: рецепт пряного какао з маршмелоу
Це какао за рецептом від Shuba чудово зігріває. Воно ароматне та пряне. Те, що треба для зимових вечорів.
Інгредієнти:
Какао-порошок – 4 ч. л.
Молоко – 450 мл
Кориця мелена – 0.5 ч. л.
Кардамон мелений – 0.5 ч. л.
Цукор – 3 ч. л.
Мускатний горіх мелений – 0.3 ч. л.
Сіль – 2 г
Зефірки – за смаком
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Спосіб приготування:
Молоко підігрійте на середньому вогні.
Змішайте цукор, какао, кардамон, корицю, мускатний горіх і сіль.
Спеції засипте в гаряче молоко і перемішайте вінчиком.
Доведіть до кипіння, вимкніть вогонь та накрийте кришкою на 5 хвилин.
Розлийте какао по чашках через дрібне ситечко.
Насипте зверху маршмелоу.
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