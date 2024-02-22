Як приготувати неймовірний лінивий жульєн: проста та вишукана вечеря

Як зробити лінивий жульєн з куркою та грибами

Жульєн – це класична страва, яка поєднує в собі ніжне куряче філе, ароматні гриби, вершковий соус та тягучий сир. Пропонуємо вам спрощений рецепт ледачого жульєну, який не потребує багато часу та зусиль, але не поступається смаком традиційному варіанту.

Ледачий жульєн – це чудовий варіант для швидкої та ситної вечері. Спробуйте приготувати цю страву, і вона обов'язково вам сподобається, пише prostoray.

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Інгредієнти:

500 г курячого філе

300 г печериць

2 цибулини

200 г сиру

2 ст. л. борошна

300 мл вершків (25-30%)

Олія

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності. Печериці наріжте скибочками та обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте до грибів нарізану цибулю, посоліть та поперчіть. Обсмажте до готовності цибулі. Додайте до сковороди з грибами та цибулею відварене та подрібнене куряче філе. Перемішайте та готуйте ще 2-3 хвилини. На окремій сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору. Поступово влийте вершки до борошна, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Доведіть соус до кипіння, посоліть та поперчіть за смаком. Залийте вершковим соусом курку з грибами. Посипте жульєн тертим сиром і поставте сковороду на слабкий вогонь на 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Смачного!

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до жульєну трохи подрібненого часнику або зелені.

Замість печериць можна використовувати інші гриби, наприклад, лісові або гливи.

Якщо у вас немає вершків, можете використовувати молоко, але в такому випадку рекомендується додати до соусу трохи вершкового масла.

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