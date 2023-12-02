Як приготувати неймовірно ароматний пастуший пиріг з гарбузом
Як зробити пастуший пиріг з гарбузом
Класичний пастуший пиріг з картопляним пюре може отримати цікаве та корисне оновлення, якщо додати до нього ароматний гарбуз.
Це створить ситну страву, що поєднує в собі м'ясний фарш та смаковий букет осінніх овочів. Такий пиріг буде не лише смачним, але й менш калорійним завдяки гарбузу, пише видання "На пенсії".
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Інгредієнти:
Верхній шар:
- Гарбуз – 500 г,
- Картопля – 500 г,
- Цибуля ріпчаста – 0,5 шт,
- Масло вершкове несолоне – 30 г,
- Часник – 2 зубчики,
- Перець чорний горошок – 5 шт,
- Сіль – за смаком,
- Перець чорний мелений – за смаком.
Нижній шар:
- Фарш м’ясний – 700 г,
- Морква – 100 г,
- Цибуля ріпчаста – 1 шт,
- Кукурудза консервована – 60 г,
- Горошок консервований – 60 г,
- Часник – 2 зубчики,
- Борошно – 1 ст.л,
- Олія – 1 ст.л,
- Кетчуп – 3 ст.л,
- Соус соєвий – 3 ст.л,
- Сіль – за смаком,
- Перець чорний мелений – за смаком.
Приготування:
- Очистіть та наріжте кубиками картоплю та гарбуз.
- Покладіть овочі, часник, цибулю і перець горошком в каструлю, додайте води, соліть і варіть до готовності.
- Очистіть та наріжте цибулю, моркву та часник, обсмажте їх на олії до прозорості.
- Додайте фарш до сковорідки, готуйте 5-7 хвилин.
- Додайте спеції, кетчуп, соєвий соус і борошно, перемішайте й обсмажте ще кілька хвилин.
- Додайте моркву, кукурудзу та горошок, перемішайте і готуйте 5 хвилин.
- Змастіть форму олією, розложіть фарш і розрівняйте його.
- Злийте воду з варених овочів, додайте вершкове масло і робіть пюре.
- Перекладіть пюре на фарш і розрівняйте його.
- Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин.
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