Як приготувати неймовірно ароматний пастуший пиріг з гарбузом

Як зробити пастуший пиріг з гарбузом

Класичний пастуший пиріг з картопляним пюре може отримати цікаве та корисне оновлення, якщо додати до нього ароматний гарбуз.

Це створить ситну страву, що поєднує в собі м'ясний фарш та смаковий букет осінніх овочів. Такий пиріг буде не лише смачним, але й менш калорійним завдяки гарбузу, пише видання "На пенсії".

Читайте також: Як приготувати гарбузовий пиріг-суфле: простий рецепт

Інгредієнти:

Верхній шар:

Гарбуз – 500 г,

Картопля – 500 г,

Цибуля ріпчаста – 0,5 шт,

Масло вершкове несолоне – 30 г,

Часник – 2 зубчики,

Перець чорний горошок – 5 шт,

Сіль – за смаком,

Перець чорний мелений – за смаком.

Нижній шар:

Фарш м’ясний – 700 г,

Морква – 100 г,

Цибуля ріпчаста – 1 шт,

Кукурудза консервована – 60 г,

Горошок консервований – 60 г,

Часник – 2 зубчики,

Борошно – 1 ст.л,

Олія – 1 ст.л,

Кетчуп – 3 ст.л,

Соус соєвий – 3 ст.л,

Сіль – за смаком,

Перець чорний мелений – за смаком.

Приготування:

Очистіть та наріжте кубиками картоплю та гарбуз. Покладіть овочі, часник, цибулю і перець горошком в каструлю, додайте води, соліть і варіть до готовності. Очистіть та наріжте цибулю, моркву та часник, обсмажте їх на олії до прозорості. Додайте фарш до сковорідки, готуйте 5-7 хвилин. Додайте спеції, кетчуп, соєвий соус і борошно, перемішайте й обсмажте ще кілька хвилин. Додайте моркву, кукурудзу та горошок, перемішайте і готуйте 5 хвилин. Змастіть форму олією, розложіть фарш і розрівняйте його. Злийте воду з варених овочів, додайте вершкове масло і робіть пюре. Перекладіть пюре на фарш і розрівняйте його. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин.

Радимо також звернути увагу на рецепт запіканки з капустою та фаршем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!