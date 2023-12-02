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Як приготувати неймовірно ароматний пастуший пиріг з гарбузом

Ігор Романько

Як зробити пастуший пиріг з гарбузом

Класичний пастуший пиріг з картопляним пюре може отримати цікаве та корисне оновлення, якщо додати до нього ароматний гарбуз.

Це створить ситну страву, що поєднує в собі м'ясний фарш та смаковий букет осінніх овочів. Такий пиріг буде не лише смачним, але й менш калорійним завдяки гарбузу, пише видання "На пенсії".

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Інгредієнти:

Верхній шар:

  • Гарбуз – 500 г,
  • Картопля – 500 г,
  • Цибуля ріпчаста – 0,5 шт,
  • Масло вершкове несолоне – 30 г,
  • Часник – 2 зубчики,
  • Перець чорний горошок – 5 шт,
  • Сіль – за смаком,
  • Перець чорний мелений – за смаком.

Нижній шар:

  • Фарш м’ясний – 700 г,
  • Морква – 100 г,
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт,
  • Кукурудза консервована – 60 г,
  • Горошок консервований – 60 г,
  • Часник – 2 зубчики,
  • Борошно – 1 ст.л,
  • Олія – 1 ст.л,
  • Кетчуп – 3 ст.л,
  • Соус соєвий – 3 ст.л,
  • Сіль – за смаком,
  • Перець чорний мелений – за смаком.

Приготування:

  1. Очистіть та наріжте кубиками картоплю та гарбуз.
  2. Покладіть овочі, часник, цибулю і перець горошком в каструлю, додайте води, соліть і варіть до готовності.
  3. Очистіть та наріжте цибулю, моркву та часник, обсмажте їх на олії до прозорості.
  4. Додайте фарш до сковорідки, готуйте 5-7 хвилин.
  5. Додайте спеції, кетчуп, соєвий соус і борошно, перемішайте й обсмажте ще кілька хвилин.
  6. Додайте моркву, кукурудзу та горошок, перемішайте і готуйте 5 хвилин.
  7. Змастіть форму олією, розложіть фарш і розрівняйте його.
  8. Злийте воду з варених овочів, додайте вершкове масло і робіть пюре.
  9. Перекладіть пюре на фарш і розрівняйте його.
  10. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-45 хвилин.

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