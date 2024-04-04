Як приготувати напій, що допоможе контролювати рівень холестерину

Як приготувати напій для зниження рівня холестерину

Хочете знизити рівень шкідливого холестерину та покращити загальне самопочуття? Спробуйте чай ройбуш! Цей чудовий напій не лише смачний, але й має безліч корисних властивостей.

Чай ройбуш – це смачний і корисний напій, який може стати чудовою альтернативою каві чи солодким газованим напоям, пише Health digest. Спробуйте його, і ви будете приємно вражені.

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Чим корисний чай ройбуш?

Підвищує рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ. Дослідження показали, що вживання чаю ройбуш протягом 6 тижнів може знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ майже на 27%, а рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ – на 33%.

Дослідження показали, що вживання чаю ройбуш протягом 6 тижнів може знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ майже на 27%, а рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ – на 33%. Має антиоксидантну дію. Чай ройбуш багатий на поліфеноли - речовини, які борються з вільними радикалами та захищають клітини від пошкоджень.

Чай ройбуш багатий на поліфеноли - речовини, які борються з вільними радикалами та захищають клітини від пошкоджень. Допомагає боротися з раком і діабетом. Поліфеноли в чаї ройбуш можуть знижувати рівень ROS – молекул, які сприяють розвитку цих захворювань.

Поліфеноли в чаї ройбуш можуть знижувати рівень ROS – молекул, які сприяють розвитку цих захворювань. Сприяє схудненню. Екстракт чаю ройбуш здатен зменшувати кількість відкладеного жиру та змінювати гени, пов'язані з метаболізмом.

Як пити чай ройбуш?

Заваріть 1-2 чайні ложки чаю ройбуш в 200 мл гарячої води.

Настоюйте 5-10 хвилин.

Пийте 3-4 чашки чаю на день.

Ось ще кілька цікавих фактів про чай ройбуш:

Чай ройбуш не містить кофеїну, тому його можна пити в будь-який час доби.

Чай ройбуш має приємний солодкуватий смак і аромат, тому його можна пити без цукру.

Чай ройбуш можна вживати людям з цукровим діабетом.

Чай ройбуш багатий на мінерали, такі як кальцій, магній, калій і цинк.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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