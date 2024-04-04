Як приготувати напій, що допоможе контролювати рівень холестерину
Хочете знизити рівень шкідливого холестерину та покращити загальне самопочуття? Спробуйте чай ройбуш! Цей чудовий напій не лише смачний, але й має безліч корисних властивостей.
Чай ройбуш – це смачний і корисний напій, який може стати чудовою альтернативою каві чи солодким газованим напоям, пише Health digest. Спробуйте його, і ви будете приємно вражені.
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Чим корисний чай ройбуш?
- Підвищує рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ. Дослідження показали, що вживання чаю ройбуш протягом 6 тижнів може знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ майже на 27%, а рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ – на 33%.
- Має антиоксидантну дію. Чай ройбуш багатий на поліфеноли - речовини, які борються з вільними радикалами та захищають клітини від пошкоджень.
- Допомагає боротися з раком і діабетом. Поліфеноли в чаї ройбуш можуть знижувати рівень ROS – молекул, які сприяють розвитку цих захворювань.
- Сприяє схудненню. Екстракт чаю ройбуш здатен зменшувати кількість відкладеного жиру та змінювати гени, пов'язані з метаболізмом.
Як пити чай ройбуш?
- Заваріть 1-2 чайні ложки чаю ройбуш в 200 мл гарячої води.
- Настоюйте 5-10 хвилин.
- Пийте 3-4 чашки чаю на день.
Ось ще кілька цікавих фактів про чай ройбуш:
- Чай ройбуш не містить кофеїну, тому його можна пити в будь-який час доби.
- Чай ройбуш має приємний солодкуватий смак і аромат, тому його можна пити без цукру.
- Чай ройбуш можна вживати людям з цукровим діабетом.
- Чай ройбуш багатий на мінерали, такі як кальцій, магній, калій і цинк.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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