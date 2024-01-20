Як приготувати мегашоколадний кекс: простий рецепт
Як спекти шоколадний кекс у духовці
Для любителів шоколаду пропонуємо рецепт надзвичайно шоколадного кексу. Цей кекс має насичений шоколадний смак і аромат, який не залишить байдужим жодного ласуна.
Рецептом поділились на сайті Shuba. Маргарин в рецепті можна замінити маслом, волоські горіхи – іншими горіхами на ваш смак. Замість родзинок і горіхів можна додати цукати.
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Інгредієнти:
- Маргарин – 200 г
- Цукор – 1,5 склянки
- Молоко – 0,5 склянки
- Какао-порошок – 4 ст. л.
- Борошно – 2 склянки
- Яйця – 4 шт.
- Сода харчова – 0,5 ч. л.
- Оцет – 1 ст. л.
- Цукор ванільний – за смаком
- Родзинки – 250 г
- Волоські горіхи – 50 г
Для помадки:
- Молоко – 3 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Масло вершкове – 50 г
Приготування:
- У каструлі розтопіть маргарин або масло, додайте цукор, молоко і какао. Нагрівайте, помішуючи, до повного розчинення інгредієнтів. Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- У яйця всипте ванільний цукор і збийте до пишності. Влийте в яєчну суміш охолоджену шоколадну основу і добре перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, погашену оцтом соду і перемішайте до однорідності. Всипте родзинки і подрібнені горіхи.
- Перелийте тісто в змащену маслом форму для кексу і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-45 хвилин.
- Для приготування помадки змішайте в каструльці молоко, цукор, какао-порошок і вершкове масло. Нагрівайте на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення інгредієнтів.
- Готовий кекс полийте гарячою помадкою.
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