Як швидко приготувати пісочне печиво: простий рецепт
Пісочне печиво – це універсальна випічка, яка підходить для будь-якого випадку. Воно виходить ніжним, хрустким і дуже смачним. А приготувати його можна буквально за 30 хвилин.
Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку в тісто можна додати ваніль або корицю. Якщо ви хочете, щоб печиво вийшло більш хрустким, додайте в тісто 1 столову ложку крохмалю. Щоб печиво вийшло більш солодким, збільште кількість цукру до 70 г.
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Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Цукор – 50 г
- Сіль – 1 ч. л.
- Масло – 150 г
Приготування:
- Увімкніть духовку на 180 градусів. Деко застеліть пергаментом.
- У мисці змішайте борошно, цукор і сіль.
- Масло наріжте кубиками і втріть у сухі інгредієнти до утворення крихти.
- Зберіть тісто в кулю і викладіть його на деко.
- Розкачайте тісто в пласт товщиною 0,5 см.
- Посипте тісто цукром і сіллю.
- Проткніть тісто виделкою.
- Вирізайте печиво потрібної форми.
- Випікайте печиво протягом 30 хвилин до золотистого кольору.
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