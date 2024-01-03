Як швидко приготувати пісочне печиво: простий рецепт

Пісочне печиво – це універсальна випічка, яка підходить для будь-якого випадку. Воно виходить ніжним, хрустким і дуже смачним. А приготувати його можна буквально за 30 хвилин.

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Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку в тісто можна додати ваніль або корицю. Якщо ви хочете, щоб печиво вийшло більш хрустким, додайте в тісто 1 столову ложку крохмалю. Щоб печиво вийшло більш солодким, збільште кількість цукру до 70 г.

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Інгредієнти:

Борошно – 300 г

Цукор – 50 г

Сіль – 1 ч. л.

Масло – 150 г

Приготування:

Увімкніть духовку на 180 градусів. Деко застеліть пергаментом. У мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Масло наріжте кубиками і втріть у сухі інгредієнти до утворення крихти. Зберіть тісто в кулю і викладіть його на деко. Розкачайте тісто в пласт товщиною 0,5 см. Посипте тісто цукром і сіллю. Проткніть тісто виделкою. Вирізайте печиво потрібної форми. Випікайте печиво протягом 30 хвилин до золотистого кольору.

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