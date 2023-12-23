Як приготувати маринований оселедець до новорічного столу: найкращий рецепт

Оселедець – це популярна закуска, яка часто зустрічається на святковому столі. Щоб маринований оселедець вийшов смачним, важливо дотримуватися декількох правил.

Оселедець повинен бути свіжим і якісним. Шкірка повинна бути глянцевою, без сухості або тьмяності. Вона повинна бути цільною, без пошкоджень або потріскань. Оселедець повинен мати приємний морський запах. Рецептом поділились на сайті beszamel.se.pl.

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Як замаринувати оселедець

Для маринування оселедця знадобляться такі інгредієнти:

8 філе оселедця

2 лимона

1 столова ложка цукру або меду

1 червона цибулина

1 перець чилі

половина чайної ложки каррі

100 мл соняшникової олії

1 зубчик часнику

Приготування

Філе оселедця замочіть у холодній воді на 4 години. За цей час приготуйте маринад. Лимонний сік змішайте з цукром або медом, додайте каррі, перець чилі, олію, подрібнений часник і кубики цибулі. Відставте маринад у холодильник на 2 години. Філе оселедця вийміть з води і обсушіть на паперових рушниках. Опустіть філе оселедця в маринад і залиште в холодильнику на 24 години. Час від часу помішуйте рибу у маринаді.

Секрети смачного маринування оселедця

Щоб оселедець вийшов більш ніжним, додайте в маринад трохи молока або сметани.

Для більш пікантного смаку додайте в маринад трохи гірчиці або хрону.

Якщо ви хочете, щоб оселедець мав більш насичений колір, додайте в маринад трохи куркуми.

Смачного!

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