Як приготувати червону рибу у вершковому соусі: корисний рецепт
Як зробити вершковий соус до червоної риби
Ця страва поєднує в собі вишуканий смак та користь свіжих інгредієнтів. Червона риба, шпинат та помідори багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які так необхідні нашому організму.
Цей рецепт з сайту Meta є лише основою, ви можете його змінювати та доповнювати на свій смак. Спробуйте взяти іншу рибу або овочі.
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Інгредієнти:
- 300 г червоної риби (лосось, форель, горбуша);
- 150 мл вершків (10-20% жирності);
- 200 г помідорів;
- 2 зубчики часнику;
- Шпинат (заморожений або свіжий);
- Сіль, перець за смаком;
- Рослинна олія.
Приготування:
- Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте рибу до золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть на тарілку.
- На тій же сковороді обсмажте подрібнений часник протягом 30 секунд. Додайте нарізані кубиками помідори та шматочок вершкового масла. Обсмажте протягом 2-3 хвилин.
- Додайте шпинат і тушкуйте, доки він не зів'яне.
- Влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте.
- Викладіть рибу в сковороду з соусом. Тушкуйте все разом на повільному вогні протягом 2-3 хвилин.
Смачного!
Поради:
- Замість червоної риби можна використовувати білу рибу (тріска, хек, минтай).
- Додайте до соусу інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець або гриби.
- Замість вершків можна використовувати сметану.
- Для більш пікантного смаку додайте до соусу італійські трави або тертий пармезан.
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