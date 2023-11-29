Як приготувати класичні зрази з грибами: простий рецепт

Спробуйте класичні зрази з грибами, що ідеально підходять як на обід, так і на вечерю. Ця страва подається зі сметаною або соусом і базується на картопляному тісті, до якого входять картопля, яйце та борошно.

Щоб картопляне тісто тримало форму, воно має бути достатньо крутим і пластичним, пише ТСН. Якщо воно занадто м'яке, додайте столову ложку борошна.

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Інгредієнти:

Картопля - 1 кг

Гриби - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Борошно - 3 ст. л.

Панірувальні сухарі

Олія

Сіль

Приготування:

Очистіть картоплю, посоліть, залийте водою і відваріть до готовності. Злийте воду і розімніть картоплю у пюре. Злегка остиглу картопляну масу додайте яйце та борошно, і перемішайте. Очистіть та дрібно наріжте гриби та цибулю. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору, а потім остудіть. Формуйте зрази, як пиріжки, кладучи начинку, защипуючи краї і трохи притискаючи. Обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте олію в сковороді і обсмажте зрази на середньому вогні по 3-5 хвилин з обох боків, доки не з'явиться рум'яна скоринка.

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