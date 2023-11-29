Як приготувати класичні зрази з грибами: простий рецепт
Як зробити картопляні зрази з грибами
Спробуйте класичні зрази з грибами, що ідеально підходять як на обід, так і на вечерю. Ця страва подається зі сметаною або соусом і базується на картопляному тісті, до якого входять картопля, яйце та борошно.
Щоб картопляне тісто тримало форму, воно має бути достатньо крутим і пластичним, пише ТСН. Якщо воно занадто м'яке, додайте столову ложку борошна.
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Інгредієнти:
- Картопля - 1 кг
- Гриби - 250 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Яйце - 1 шт.
- Борошно - 3 ст. л.
- Панірувальні сухарі
- Олія
- Сіль
Приготування:
- Очистіть картоплю, посоліть, залийте водою і відваріть до готовності. Злийте воду і розімніть картоплю у пюре.
- Злегка остиглу картопляну масу додайте яйце та борошно, і перемішайте.
- Очистіть та дрібно наріжте гриби та цибулю. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору, а потім остудіть.
- Формуйте зрази, як пиріжки, кладучи начинку, защипуючи краї і трохи притискаючи. Обваляйте в панірувальних сухарях.
- Розігрійте олію в сковороді і обсмажте зрази на середньому вогні по 3-5 хвилин з обох боків, доки не з'явиться рум'яна скоринка.
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