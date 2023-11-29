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Як приготувати класичні зрази з грибами: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити картопляні зрази з грибами

Спробуйте класичні зрази з грибами, що ідеально підходять як на обід, так і на вечерю. Ця страва подається зі сметаною або соусом і базується на картопляному тісті, до якого входять картопля, яйце та борошно.

Щоб картопляне тісто тримало форму, воно має бути достатньо крутим і пластичним, пише ТСН. Якщо воно занадто м'яке, додайте столову ложку борошна.

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Інгредієнти:

  • Картопля - 1 кг
  • Гриби - 250 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Панірувальні сухарі
  • Олія
  • Сіль

Приготування:

  1. Очистіть картоплю, посоліть, залийте водою і відваріть до готовності. Злийте воду і розімніть картоплю у пюре.
  2. Злегка остиглу картопляну масу додайте яйце та борошно, і перемішайте.
  3. Очистіть та дрібно наріжте гриби та цибулю. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору, а потім остудіть.
  4. Формуйте зрази, як пиріжки, кладучи начинку, защипуючи краї і трохи притискаючи. Обваляйте в панірувальних сухарях.
  5. Розігрійте олію в сковороді і обсмажте зрази на середньому вогні по 3-5 хвилин з обох боків, доки не з'явиться рум'яна скоринка.

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