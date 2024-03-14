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Як приготувати ідеальний сирник за львівським рецептом

Ігор Романько

Як зробити львівський сирник

Львівський сирник – це не просто десерт, це справжня легенда Галичини! Ніжний, ароматний, з м'яким сирним смаком та цікавими добавками – маком та сухофруктами – він здобув серця гурманів у всьому світі.

Цей ніжний десерт з європейським характером стане окрасою будь-якого столу. Рецептом цієї страви поділились на сайті Shuba.

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Історія сирника:

  • Десерт з'явився ще наприкінці 19 століття, ймовірно, як похідний від сирної паски.
  • Друге життя йому дала Дарія Цвєк, відома кулінарка з СРСР.
  • Емігранти з Галичини привезли рецепт до США, де він трансформувався у чизкейк.

Особливості львівського сирника:

  • Використовуються м'які сири: маскарпоне, рикота, "Філадельфія".
  • Додаються сухофрукти та мак.
  • Має європейський вишуканий смак.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Сир маскарпоне – 250 г
  • Рикота – 250 г
  • Сир кисломолочний – 250 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цукор – 150 г
  • Манна крупа – 50 г
  • Цукор ванільний – 10 г
  • Цедра лимона – 1 шт.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Курага – 150 г
  • Мак – за смаком

Для глазурі:

  • Шоколад – 100 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сметана – 50 г

Приготування:

  1. Мак залийте окропом, сухофрукти запарте.
  2. Змішайте сири, яйця, ванільний цукор, цедру лимона та сіль. Перетріть блендером.
  3. Додайте розтоплене масло, цукор, манну крупу. Перемішайте.
  4. Розділіть тісто на 2 частини. В одну вмішайте мак, в іншу – сухофрукти.
  5. Викладіть тісто у форму з пергаментом: мак – низ, сухофрукти – верх.
  6. Випікайте при 170°C 50-60 хвилин.
  7. Для глазурі розтопіть шоколад та масло, змішайте зі сметаною.
  8. Готовий сирник полийте глазур'ю, прикрасьте ягодами.

Смачного!

Порада:

  • Замість кураги можна використовувати родзинки, сушену вишню або інші сухофрукти.
  • Для більш насиченого смаку мак можна попередньо подрібнити.

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