Як приготувати дієтичні сирники з апельсиновою цедрою: простий рецепт

Як зробити дієтичні сирники з апельсиновою цедрою в духовці

Хто не любить сирники? Цей ніжний десерт з дитинства обожнюють і дорослі, і малеча. Я знаю, як багато людей шукають рецепти сирників без смаження на олії. І ось він! Сьогодні ми приготуємо сирники в духовці.

Сирники за рецептом з сайту elle.ua виходять дуже ніжними, сирними та ароматними. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти: курагу, цукати, горіхи або сухофрукти. Експериментуйте та знаходьте свої ідеальні поєднання.

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою або просто не любить жирну їжу.

Інгредієнти:

450-500 г сиру (краще обирати сухий і однорідно-кремовий)

1 яйце

50-80 г пшеничного борошна (може знадобитися більше або менше, залежно від вологості сиру)

100 г цукру (або за смаком)

50-75 г родзинок (за бажанням)

10 г ванільного цукру

1 щіпка солі

Полуниця, апельсинова цедра (за бажанням)

Сметана (за бажанням)

Приготування:

Розімніть сир виделкою, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і яйце. Ретельно перемішайте. Додайте борошно і знову перемішайте до однорідної маси. Чим краще ви вимісите тісто, тим ніжнішими будуть сирники. Сформуйте сирники бажаного розміру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 12-15 штук. Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин (в режимі конвекції). Подавайте сирники ще теплими з полуницею, апельсиновою цедрою або сметаною.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт восьми найсмачніших та простих закусок на шпажках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!