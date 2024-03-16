Як приготувати дієтичні сирники з апельсиновою цедрою: простий рецепт
Хто не любить сирники? Цей ніжний десерт з дитинства обожнюють і дорослі, і малеча. Я знаю, як багато людей шукають рецепти сирників без смаження на олії. І ось він! Сьогодні ми приготуємо сирники в духовці.
Сирники за рецептом з сайту elle.ua виходять дуже ніжними, сирними та ароматними. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти: курагу, цукати, горіхи або сухофрукти. Експериментуйте та знаходьте свої ідеальні поєднання.
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Ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою або просто не любить жирну їжу.
Інгредієнти:
- 450-500 г сиру (краще обирати сухий і однорідно-кремовий)
- 1 яйце
- 50-80 г пшеничного борошна (може знадобитися більше або менше, залежно від вологості сиру)
- 100 г цукру (або за смаком)
- 50-75 г родзинок (за бажанням)
- 10 г ванільного цукру
- 1 щіпка солі
- Полуниця, апельсинова цедра (за бажанням)
- Сметана (за бажанням)
Приготування:
- Розімніть сир виделкою, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і яйце. Ретельно перемішайте.
- Додайте борошно і знову перемішайте до однорідної маси. Чим краще ви вимісите тісто, тим ніжнішими будуть сирники.
- Сформуйте сирники бажаного розміру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 12-15 штук.
- Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин (в режимі конвекції).
- Подавайте сирники ще теплими з полуницею, апельсиновою цедрою або сметаною.
Смачного!
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