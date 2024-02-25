Як приготувати ароматні сосиски в тісті за 30 хвилин: простий рецепт

Діти просять приготувати смаколики? Як на рахунок ароматних сосисок в тісті? Приготувати страву досить легко та для цього вам знадобиться всього 30 хвилин.

Рецептом поділилося видання Shuba. Родзинка цієї страви в тому, що для неї використовується готове листкове тісто, яке надає страві легкості та хрусткості. Вам потрібно просто обгорнути сосиски цим тістом та запекти в духовці.

Інгредієнти:

Листкове тісто – 500 г.

Пшеничне борошно – 1 ст. л.

Куряче яйце – 1 шт.

Молочні сосиски – 16 шт.

Сіль – за смаком

Пучок петрушки.

Читайте також: Хліб в рукаві з рум'яною скоринкою: лайфхак приготування

Приготування:

Розкатайте тісто до прямокутної форми (48×32 см). Розріжте на маленькі прямокутники на 16 рівних частин.

Змастіть один кінець прямокутника збитим яйцем, а на інший покладіть сосиску. Додайте трохи солі та петрушку.

Заверніть сосиску в тісто.

Поставте сосиски в тісті до холодильника на 20 хвилин. Зробіть надрізи зверху, коли тісто застигне.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Змастіть верх тіста збитим яйцем та випікайте страву протягом 25-30 хвилин або доки тісто не стане золотистим і хрустким.

Вийміть з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до столу.

Не зволікайте, спробуйте цей рецепт вже сьогодні, і ваша родина буде в захваті. Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт гарячого шоколаду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!