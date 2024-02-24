Хліб в рукаві з рум'яною скоринкою: лайфхак приготування

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ХЛІБ В РУКАВІ

Саме випікання в рукаві забезпечує таку рум’яну скоринку . Знали такий лайфхак.

Так, це не звичний для всіх нас спосіб випікання. Але через те, що хліб готується в рукаві, він буде ще й дуже ніжним всередині

Інгредієнти:

• Вода — 400 мл;

•Цукор — 1,5 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Дріжджі сухі — 12 г;

• Борошно пшеничне — 600 г;

• Олія в тісто 2 ст.л (+ 3 ст.л. для змащування поверхні).

Процес приготування:

1. Замісити тісто, накрити харчовою плівкою й залишити в теплому місці на 2 години.

2. Потім обім’яти, придати форму батона й присипати борошном.

3. Гострим ножем зробити надрізи.

4. Помістити в рукав та залишити на 15 хв.

5. Духовку розігріти до 180°.

6. Випікати протягом 1 години або до румʼяної скоринки.

Готово.