Як правильно саджати тюльпани восени: садівники дали корисні поради

Тюльпани, улюбленці багатьох дачників, потребують особливого підходу до посадки. Хоча їх можна висаджувати і навесні, найкращі результати дає осіння посадка. Розглянемо детальніше, коли і як правильно садити тюльпани для отримання пишного цвітіння. Про це пише Уніан.

Оптимальні терміни посадки тюльпанів в Україні

Фахівці з квітникарства рекомендують висаджувати цибулини тюльпанів саме восени. Це пов'язано з тим, що для формування квітки цибулині необхідний період холоду. Весняна посадка з попереднім пророщуванням у холодильнику не завжди дає бажаний результат.

Найсприятливіший період для посадки тюльпанів – з середини вересня до середини жовтня, залежно від регіону та погодних умов. Важливо враховувати, що цибулинам потрібно близько 4 тижнів для укорінення. Тому їх слід висаджувати приблизно за місяць до настання стійких холодів, щоб запобігти вимерзанню.

У випадку раннього настання морозів рекомендується мульчувати посадки сухим листям, компостом або торфом.

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Правила посадки цибулин тюльпанів

Перед висадкою необхідно ретельно оглянути цибулини:

Вони повинні бути здоровими, щільними, без пошкоджень

Оптимальний діаметр – 3-4 см

Дрібніші цибулини можуть зацвісти лише наступного року

Для профілактики захворювань цибулини можна обробити фунгіцидом протягом 30 хвилин перед посадкою.

Процес посадки:

Обирають сонячну ділянку з пухким ґрунтом Відстань між цибулинами – 10-15 см Глибина посадки – три висоти цибулини (для важких ґрунтів – дві висоти) Дрібні цибулини висаджують на глибину близько 8 см

Для покращення росту в кожну лунку рекомендується додати по 1 чайній ложці подвійного суперфосфату та деревної золи, змішавши їх з ґрунтом.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися пишним цвітінням тюльпанів наступної весни.

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