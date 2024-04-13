Як правильно саджати часник, щоб точно прийнявся: поради городників

Багато городників прагнуть отримати максимальний врожай зі своїх грядок. Щоб досягти цієї мети, важливо знати ключові правила вирощування овочів, фруктів та інших культур. Зокрема, для отримання рясного врожаю часнику, знання про те, коли та як його садити навесні, мають першочергове значення. Про це пише Главред.

Оптимальний час для посадки часнику

Для успішного вирощування часнику важливо чітко визначити час його посадки. Найкращим періодом вважається весна, коли ґрунт прогріється до температури +5…+7°C. Це сприятливі умови для формування кореневої системи та розвитку стебел рослини.

Зазвичай ґрунт досягає такої температури в квітні. Проте, залежно від погодних умов, це може статися як на початку місяця, так і в його середині.

Підготовка ґрунту та посадка часнику

Для вирощування часнику рекомендується обирати піщаний ґрунт, який забезпечує хороший доступ повітря та води до кореневої системи. Ділянка має бути добре освітленою сонцем та захищеною від сильних вітрів. Також слід уникати низинних ділянок з високим рівнем вологості.

Перед посадкою ґрунт на ділянці ретельно перекопують та збагачують перегноєм. Додатково можна внести комплексні мінеральні добрива та деревний попіл.

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Підготовка зубчиків часнику

Для кращої схожості та захисту від хвороб зубчики часнику рекомендується перед посадкою замочити протягом 12 годин у розчині перманганату калію або мідного купоросу. Також можна знезаразити їх, помістивши на 2 години в розчин з попелу, який попередньо прокип'ятити.

Техніка посадки

На ділянці роблять невеликі борозни глибиною 3-4 см. Відстань між рядами часнику має становити 30 см.

Зубчики часнику висаджують у борозни на відстані 10-12 см один від одного. Для дрібних зубчиків цю відстань можна зменшити до 8 см.

Після посадки зубчики загортають землею та рясно поливають водою.

Додаткові поради:

Для кращого проростання зубчиків часнику рекомендується садити їх паростками вгору.

Для захисту від шкідників та хвороб посадки можна присипати подрібненим тютюном або попелом.

Регулярний полив та розпушування ґрунту сприятимуть кращому розвитку часнику.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай.

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