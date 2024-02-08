Як правильно перекласти 'вы правы' українською: Мовознавець назвав поширену помилку

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вислів "вы правы" українською. Помилково дехто вдається до дослівного перекладу.

Мовознавець Олександр Авраменко закликав уникати кальки "ви праві". Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Правою може бути рука, або нога. Правий або лівий берег. Тож російському "вы правы" відповідає вислів "ваша правда", або "ваша думка слушна", або "ви маєте рацію", – наголосив він.

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Іншою частою помилкою Авраменко назвав використання слова "область" для позначення частини тіла чи організму.

"Відчуваю полегшення в області живота". Друзі, у якій області, у Житомирській, чи Вінницькій? Область – це адміністративно-територіальна одиниця. А частину тіла чи організму називаємо ділянкою. Тож правильно сказати: "відчуваю полегшення в ділянці живота", – зазначив він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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