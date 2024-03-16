Як правильно зберігати гриби, щоб були свіжими довше: поради господинь

Гриби є універсальним компонентом, який додає особливого смаку як м'ясним, так і овочевим стравам. Коли на них є знижки, ми часто купуємо більше, ніж потрібно, і згодом стикаємося з проблемою підозрілого слизу на їхній поверхні.

Це означає, що гриби зіпсувалися, стали майже непридатними для вживання, і головне - ми допустилися помилки у їх зберіганні. Причина швидкого псування грибів криється в їхній губчастій текстурі. На сайті Express ми знайшли перевірену пораду, яка допоможе зберегти свіжість грибів.

Причина швидкого псування грибів криється в їхній губчастій текстурі. Гриби, особливо популярні печериці, дуже швидко вбирають вологу. Це провокує утворення слизу на поверхні, а згодом - почорніння та гниття. Цей процес може статися за лічені години, навіть протягом 10-12 годин.

Більшість з нас припускається помилки, кладучи гриби в пакеті у відділення для овочів і фруктів у холодильнику. Саме пакет утримує вологу всередині, а перепади температури лише збільшують її кількість удвічі.

Іншою поширеною помилкою є миття грибів. Так, їх потрібно мити, але лише безпосередньо перед приготуванням. Помиті гриби дуже швидко вкриваються слизом і чорніють. Їх необхідно використати протягом найближчих 4-6 годин.

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Правильне зберігання грибів (печериць і глив) полягає в такому: одразу після покупки діставайте їх з пластикового контейнеру. Не мийте їх. Експерти радять протерти сухим рушником або почистити за допомогою сухої щітки. Краще викласти гриби на паперовий рушник і дати їм обсохнути протягом 15-20 хвилин. Лише після цього гриби можна перекласти в паперовий пакет. Папір захистить їх від вологи.

У холодильнику гриби не варто зберігати у відділенні для овочів і фруктів, де часто збирається шкідливий для них конденсат. Сухі печериці або гливи, загорнуті в папір, краще тримати на полиці, трохи вище відділення для овочів. Якщо ви зберігаєте багато грибів, перевіряйте їхній стан кожні 1-2 дні.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити гриби у духовці та де їх потім зберігати.

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