Як смажити гриби, щоб не чорніли: поради від професійних кухарів
Як смажити гриби, щоб не чорніли: поради від професійних кухарів
Смажені гриби - це улюблена страва багатьох людей. Вони смачні, ароматні і можуть бути використані в різних рецептах. Однак, якщо не знати деяких секретів, гриби можуть потемніти під час смаження.
Про це пише Shuba.
Ось кілька порад, як уникнути цього:
- Додайте трохи соку лимона. Сік лимона містить кислоту, яка запобігає потемніння грибів. Додайте 1-2 столові ложки соку лимона в олію, в якій будете смажити гриби.
- Не солити гриби на початку приготування. Сіль витягує вологу з грибів, що призводить до їхнього потемніння. Додайте сіль в кінці приготування.
- Нарізати гриби рівними шматочками.Рівні шматочки грибів будуть смажитися рівномірно і не потемніють.
- Смажити гриби на добре розігрітій олії. Якщо олія буде холодною, гриби почнуть "пити" її і потемніють.
- Використовувати правильну олію. Для смаження грибів краще використовувати оливкову олію або суміш оливкової олії та вершкового масла. Ці олії надають грибам приємний аромат і смак.
Слідуючи цим порадам, ви зможете приготувати смачні і апетитно виглядаючі смажені гриби.
Ось ще кілька додаткових порад:
- Якщо ви хочете отримати більш насичений смак, додайте в олію трохи спецій, наприклад, чебрецю, розмарину або майорану.
- Якщо ви готуєте гриби для супу або соусу, додайте їх в сковороду наприкінці приготування, щоб вони не втратили свій смак і аромат.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити гриби у духовці.
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