Як смажити гриби, щоб не чорніли: поради від професійних кухарів

Смажені гриби - це улюблена страва багатьох людей. Вони смачні, ароматні і можуть бути використані в різних рецептах. Однак, якщо не знати деяких секретів, гриби можуть потемніти під час смаження.

Про це пише Shuba.

Ось кілька порад, як уникнути цього:

Додайте трохи соку лимона. Сік лимона містить кислоту, яка запобігає потемніння грибів. Додайте 1-2 столові ложки соку лимона в олію, в якій будете смажити гриби.

Не солити гриби на початку приготування. Сіль витягує вологу з грибів, що призводить до їхнього потемніння. Додайте сіль в кінці приготування.

Нарізати гриби рівними шматочками.Рівні шматочки грибів будуть смажитися рівномірно і не потемніють.

Смажити гриби на добре розігрітій олії. Якщо олія буде холодною, гриби почнуть "пити" її і потемніють.

Використовувати правильну олію. Для смаження грибів краще використовувати оливкову олію або суміш оливкової олії та вершкового масла. Ці олії надають грибам приємний аромат і смак.

Слідуючи цим порадам, ви зможете приготувати смачні і апетитно виглядаючі смажені гриби.

Ось ще кілька додаткових порад:

Якщо ви хочете отримати більш насичений смак, додайте в олію трохи спецій, наприклад, чебрецю, розмарину або майорану.

Якщо ви готуєте гриби для супу або соусу, додайте їх в сковороду наприкінці приготування, щоб вони не втратили свій смак і аромат.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити гриби у духовці.

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