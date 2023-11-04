Як правильно сушити гриби у духовці та де їх потім зберігати

Як правильно сушити гриби - як сушити білі гриби в духовці

Сушіння грибів – це один з найпоширеніших способів їх зберігання. Після цього їх можна використовувати протягом декількох років.

Вони не втратять своїх смакових і поживних властивостей. Також сушені гриби можна подрібнити в порошок і використовувати як приправу.

Читайте також: Чи потрібно мити м'ясо перед кожним приготуванням

Ось кілька причин, чому потрібно сушити гриби:

Для зберігання. Сушені гриби можна зберігати в герметичній тарі протягом декількох років. Це хороший спосіб зберегти гриби на зиму, коли вони недоступні.

Сушені гриби можна зберігати в герметичній тарі протягом декількох років. Це хороший спосіб зберегти гриби на зиму, коли вони недоступні. Для приготування. Сушені гриби можна використовувати для приготування різних страв, наприклад, супів, соусів, рагу та інших. Вони надають стравам насичений грибний аромат.

Сушені гриби можна використовувати для приготування різних страв, наприклад, супів, соусів, рагу та інших. Вони надають стравам насичений грибний аромат. Для поліпшення смаку. Сушка грибів допомагає їм позбутися зайвої вологи і зробити їхній смак більш концентрованими.

Як правильно сушити гриби у духовці?

1. Очистіть гриби від сміття, піску і бруду. Це зручно робити жорсткою стороною губки для миття посуду. Після цього видаліть ніжки, якщо вони товсті. Якщо гриби великі, наріжте їх на скибочки товщиною близько 5 мм.

2. Розкладіть гриби на деко, застелене пергаментом. Гриби мають лежати в один шар та не торкатися один одного.

3. Увімкніть духовку на 40 градусів, за можливості оберіть режим з вентиляцією. Також можна залишити дверцята духової шафи відкритими. За цієї температури гриби мають сушитися близько 1-1,5 години. Періодично перевертайте їх.

4. Далі зробіть температуру трохи вищою – до 50 градусів. Так гриби мають сушитися ще 2,5-3 години. Оглядайте гриби, а ті, що підсохли, діставайте.

Готові гриби повинні бути сухими і ламкими. Якщо гриби ще не зовсім сухі, продовжуйте сушити їх ще протягом 1-2 годин.

Якщо гриби сильно виділяють вологу, можете злегка підняти температуру духовки до 70 градусів Цельсія.

Крім цього, наступного дня після сушіння поставте гриби ще раз у розігріту до 50 градусів духовку ще на 20-30 хвилин.

Де найкраще зберігати сушені гриби?

Після охолодження гриби перекладіть у герметичну тару. Найкраще для зберігання використовувати герметичну тару з темного скла. Темне скло захищає гриби від світла, яке може пошкодити їхні смакові якості. Герметичне закриття запобігає проникненню повітря, яке може викликати псування грибів.

Ось кілька варіантів герметичної тари для зберігання сушених грибів:

Банки з темного скла з щільною кришкою.

Контейнери з темного скла з вакуумним закриттям.

Бавовняні або лляні мішечки з щільними зав'язками.

Не зберігайте сушені гриби в холодильнику або морозильній камері. Також періодично перевіряйте сушені гриби на наявність ознак псування.

Відкрийте для себе чотири способи зберегти лимони протягом тривалого часу, щоб вони не цвіли і не викидалися даремно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!