Як зрозуміти, що гриби зіпсувались: 5 основних ознак

Печериці - це популярний інгредієнт, який використовується в приготуванні багатьох страв. Однак у них є термін придатності.

Якщо ви не впевнені, чи можна вживати в їжу печериці, які ви купили, зверніть увагу на деякі ознаки. Про це пише ТСН.

Запах

Свіжі печериці мають характерний грибний запах. Якщо печериці пахнуть хімією, гниллю або підвальною вогкістю, їх не можна вживати в їжу.

Наліт

Якщо на капелюшку печериці з'явився липкий наліт, її також не можна вживати в їжу.

Капелюшок

Свіжі печериці мають сухий, приємний на дотик капелюшок з однорідним кольором. Якщо капелюшок блищить, це означає, що печериці почали псуватися.

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Плями

Навіть найменші плями на печерицях є ознакою того, що вони зіпсовані.

Пружність

Свіжі печериці пружні та еластичні. Якщо печерицю розламати, вона повинна бути білого кольору всередині. Якщо серединка печериці темна, її не можна вживати в їжу.

Як зберігати печериці

Печериці краще зберігати в холодильнику в герметичному контейнері. Так вони зможуть зберігатися свіжими протягом 3-5 днів. Якщо ви плануєте зберігати печериці довше, їх можна заморозити. Для цього потрібно ретельно вимити печериці, обсушити їх і покласти в морозильну камеру. Заморожені печериці можна зберігати до 6 місяців.

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