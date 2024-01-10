Будуть соковитими: як посмажити гриби, аби вони не почорніли

Гриби можна смажити окремо або додавати до інших страв. Проте перед готуванням потрібно знати поради, які допоможуть зробити гриби соковитими, але не темними.

Про них розповіло польське видання Wprost odzywianie. Слідуючи цим порадам, ви зможете покращити свої кулінарні навички.

При смаженні грибів однією з проблем є їхня темніння, що може зменшити привабливість страви. Щоб цього уникнути, перед смаженням потрібно полити гриби невеликою кількістю лимонного соку. Цей простий лайфхак збереже їхній світлий колір і надасть особливого смаку.

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Крім цього, важливо солити гриби лише наприкінці готування. Також перед смаженням варто залишити гриби на ситі на деякий час, аби вони виділили зайву воду.

Що потрібно знати перед готуванням грибів:

Нарізайте гриби пластинками однакової товщини, щоб вони рівномірно обсмажувалися. Уникайте перенасичення сковороди грибами – краще смажте їх партіями. Помішуйте гриби під час смаження, щоб забезпечити рівномірну підрум'яненість. Також ви зможете уникнути прилипання. Не тримайте гриби на сковороді занадто довго, щоб уникнути їхнього "гумового" смаку. Смажте гриби на добре розігрітому вершковому маслі, додаючи трохи олії або оливкової олії для запобігання пригоранню.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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