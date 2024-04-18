Як пофарбувати яйця на Великдень у смарагдовий колір: лайфхаки від господинь
Як пофарбувати яйця на Великдень у смарагдовий колір: лайфхаки від господинь
Наближається Великдень, а це значить, що час готувати святкове частування! Окрім традиційних червоних, синіх та жовтих яєць, ви можете потішити себе та близьких незвичайними кольорами. Смарагдовий - чудовий вибір, адже він символізує багатство, весну та нове життя. Про це пише glavred.
1. За допомогою натуральних барвників:
Інгредієнти:
- Яйця
- 2 столові ложки меленої кави
- 1 столова ложка куркуми
- 5 пакетиків чаю каркаде
- Сіль
- Вода
Інструкція:
- Підготуйте яйця: Ретельно вимийте яйця з милом, щоб видалити жир і бруд.
- Зваріть яйця: Помістіть яйця в каструлю з холодною водою і додайте 1 столову ложку солі. Доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин.
- Приготуйте барвник: У той час поки яйця варяться, заваріть чай каркаде в 1 літрі води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і залиште кип'ятитися 5 хвилин. Додайте каву, куркуму і добре перемішайте.
- Пофарбуйте яйця: Обережно дістаньте варені яйця з каструлі та помістіть їх у каструлю з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 30-45 хвилин, залежно від бажаного відтінку. Чим довше яйця перебуватимуть у барвнику, тим більш насиченим буде колір.
- Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках.
- Додатковий крок: Для блиску можна натерти яйця оливковою олією.
Важливо:
- Для більш інтенсивного кольору можна використовувати міцну каву або подрібнити кавові зерна.
- Замість чаю каркаде можна використовувати чай гібіскус.
- Якщо ви хочете отримати більш м'який смарагдовий колір, можна додати трохи жовтого харчового барвника.
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2. За допомогою харчових барвників:
Інгредієнти:
- Яйця
- Харчовий барвник зеленого кольору
- Харчовий барвник синього кольору
- Вода
- Оцет
- Рукавички
Інструкція:
- Підготуйте робоче місце: Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою або газетою, щоб захистити її від барвника.
- Надіньте рукавички: Одягніть рукавички, щоб захистити руки від барвника.
- Приготуйте розчин для фарбування: У каструлю налийте 1 літр води і додайте 1 столову ложку оцту. Доведіть до кипіння.
- Додайте барвники: Додайте в киплячу воду кілька крапель зеленого та синього харчових барвників, щоб отримати бажаний відтінок смарагдового кольору.
- Пофарбуйте яйця: Обережно опустіть варені яйця в розчин з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 5-10 хвилин, залежно від бажаного відтінку.
- Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках.
Нагадаємо, ми вже писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень.
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