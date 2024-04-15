Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень: лайфхак з піною для гоління (відео)
Фарбувати яйця на Великдень – доволі давня традиція. Зазвичай заведено фарбувати яйця у колір крові. Адже, за біблійними переказами, якось до імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина та подарувала йому просте біле куряче яйце зі словами "Христос воскрес!".
Імператор у відповідь сказав: як не може біле яйце стати червоним, так і неможливо воскреснути з мертвих. Після його слів подароване йому яйце стало червоним, ніби хтось його опустив у кров.
У нинішні часи фарбують яйця не тільки у червоні кольори, а прикрашають, як воліє фантазія.
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Пропонуємо дізнатися, як за допомогою харчових барвників та піни для гоління створити дивовижні мармурові крашанки.
Ось що вам знадобиться:
- Широка скляна місткість
- Крем для гоління
- Харчові барвники
- Шматок картону
- Паперові рушники
- Рукавички
- Зварені круто яйця
Наповніть скляну місткість піною для гоління й розрівняйте у тонкий шар (десь 2 см). Додайте кілька крапель харчового барвника на крем для гоління. Використовуйте зубочистку або паличку, щоб перемішати кольори та створити ефект мармуру.
Візьміть зварене круто яйце і розкачайте його по крему для гоління, щоб воно повністю вкрилося. Вийміть яйце з місткості й покладіть його на картон, щоб висохло.
Коли яйце висохне, обережно зніміть з нього крем для гоління паперовими рушниками. Чим довше крем для гоління буде на яйці, тим яскравішими будуть кольори.
Порада: обов'язково використовуйте рукавички, щоб захистити руки від барвників.
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