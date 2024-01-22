Як підготувати ярий часник до посадки, щоб отримати великі головки

Як підготувати ярий часник до посадки для великого врожаю

Ярий часник – це різновид часнику, який вирощують навесні. Він має ряд переваг перед озимим часником, зокрема менша схильність до захворювань, м'якіші зубчики з легким смаком та довший термін зберігання.

Ярий часник висаджують із середини квітня до початку травня, коли температура ґрунту досягне 5-10 градусів. Важливо не затягувати з посадкою, адже вегетаційний період ярого часнику триває довше, ніж в озимого - близько 90-100 днів замість 75-90. Про це пише prostoway.

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Ярий часник краще вирощувати на сонячних ділянках, які захищені від протягів. Для хорошого врожаю він також любить сидерати. Не варто садити часник після картоплі, помідорів, моркви, зелені, цибулі, а також самого часнику, оскільки він може заразитися хворобами попередників.

Ґрунт для посадки ярого часнику потрібно підготувати ще восени. Для цього його перекопують на глибину 20-25 см і вносять компост або перегній (по 2-3 кг на 1 м²). Також можна внести мінеральні добрива: суперфосфат (20 г на 1 м²) і калійну сіль (10 г на 1 м²).

Перед посадкою часничину акуратно розділіть на зубчики, виберіть найбільші та здорові без пошкодженої оболонки. Загорніть їх у вологу тканину і поставте на тиждень у прохолодне місце, наприклад, на нижню полицю холодильника – це прискорить процес проростання. Безпосередньо перед посадкою замочіть їх в теплій воді не більше ніж на 12 годин.

Посадка ярого часнику здійснюється в борозенки глибиною 10-12 см, на відстані 10-15 см один від одного. У кожну борозенку покладіть зубчики часнику гострим кінцем вниз і засипте їх ґрунтом. Після посадки грядку слід полити.

Після посадки ярий часник потрібно поливати регулярно, але не надто рясно. Також слід періодично розпушувати ґрунт навколо рослин і видаляти бур'яни.

У період вегетації ярий часник можна підгодувати 1-2 рази. Для цього можна використовувати органічні добрива, наприклад, розчин коров'яку або пташиного посліду.

Ярий часник збирають у вересні-жовтні, коли нижнє листя пожовтіє і почне відмирати. Зібрані головки часнику потрібно просушити в добре провітрюваному приміщенні.

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