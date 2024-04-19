Як почистити матрац за допомогою горілки: лайфхак від домогосподарок

В процесі використання матрацу на ньому можуть формуватися певні забруднення, а у деяких випадках, навіть цвіль. Ці проблеми можна вирішити власноруч або залучити фахівців, які відновлять чистоту вашого спального місця.

Команда UAportal разом з Ukr.Media підготували для вас спосіб, який допоможе впоратися з проблемою цвілі. Один з ефективних методів боротьби передбачає використання горілки.

Як провести чистку матрацу за допомогою горілки

Для усунення цвілі, зробіть розчин, змішавши рівні частини води та горілки, і наповніть ним розпилювач. Нанесіть отриманий склад на зони, уражені цвіллю, залиште на чверть години, після чого витріть поверхню сухою ганчіркою.

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Цей же метод ефективний для оновлення старого матраца з неприємним запахом. Розведіть горілку водою, розпорошіть на матрац і дайте йому висохнути на свіжому повітрі або балконі.

Для очищення матраца можна також використовувати сіль або оцет, розчинені у воді. Розпилюйте цю суміш на матрац, залиште на деякий час, а потім приберіть залишки за допомогою сухої ганчірки чи пилососа.

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