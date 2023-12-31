Як відкоркувати шампанське, щоб не облитися: простий лайфхак

Шампанське - улюблений напій багатьох людей особливо на новорічні свята. Але його відкоркування може обернутися неприємностями – бризки та піна можуть потрапити на стіл, аби взагалі на ваш одяг.

Експерти надали кілька порад, як відкоркувати шампанське без бризок та піни. Щоб зробити все правильно, перед подачею ігристе радять охолодити.

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Як правильно відкрити пляшку шампанського

Обережно зніміть фольгу та мюзле (дротяну клітку) з корка. Накрийте пляшку кухонним рушником, спрямовуйте пляшку подалі від себе та добре тримайте її, не цільтеся у тих, хто за столом.

Візьміть пляшку лівою рукою, а правою накиньте на пробку рушник. Переконайтеся, що верхня частина пляшки спрямована трохи вбік від вас та інших людей, а потім почніть обережно крутити пляшку вперед-назад лівою рукою, а правою притримуйте рушником пробку.

Коли пляшка повертається, ви відчуєте, як корок ослаблюється, а потім вискакує з тихим, глухим звуком з пляшки у вашу руку.

Як уникнути "вибуху" шампанського під час відкоркування

Щоб більша частина пляшки потрапила у ваш келих, шампанське потрібно охолодити приблизно до 10 градусів. Також пляшка має бути сухою, коли ви почнете її відкривати.

Наливайте шампанське повільно, щоб уникнути витікання іскристої піни з келихів.

Налийте трохи напою на дно кожного келиха, зачекайте кілька секунд, поки всі бульбашки "википлять", а потім продовжуйте наливати, доки келихи не наповняться.

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