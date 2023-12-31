Які страви та закуски подають до шампанського
Шампанське — це універсальний новорічний напій. Його можна поєднувати з різними стравами.
Незалежно від того, чи шукаєте ви щось, що можна поєднати з морепродуктами, птицею чи свининою, є види шампанського, які чудово пасуватимуть до приготованих вами страв.
Як повідомляє видання Townandcountrymag, потрібно враховувати солодкість шампанського та смак їжі, з якою ви його поєднуєте.
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Кожне шампанське має свої власні смаки, але більшість з видів шампанського мають солодкуватий присмак.
- Brut Nature (0 грамів цукру)
- Extra Brut (3-6 г цукру)
- Brut (6-12 грам цукру)
- Extra Dry (12-17 грамів цукру)
- Dry (17-32 г цукру)
- Demi-sec (32-50 г цукру)
- Doux – (більше як 50 грамів)
Які страви можна поєднувати з шампанським
Якщо коротко, шампанське можна пити навіть зі швидкоїжею. Важливо знайти потрібний рівень цукру та правильні смаки.
Brut Nature – цей несолодкий напій підійде до смаженого м'яса, лобстерів.
Extra Brut:
- Лобстер
- Гостре гаряче каррі
- Картопляне пюре і соус
- Яблучний пиріг
Brut:
- Стейк
- Смажене курча
- Азіатська кухня
- Молюски
- Риба з вершковим соусом
- Бургери з яловичиною
- Сир
- Халлумі
- Білий трюфель
- Смажена картопля та навіть чипси
Extra Dry:
- Картопля фрі або чипси
- Суші
- Мідії
- Креветки в коктейльному соусі
- Гостра їжа
- Червоні ягоди
- Кісточкові фрукти
- Випічка з варенням
- Сир
Dry
- Суші
- Червоні ягоди
- Кісточкові фрукти
- Випічка з варенням
- Тірамісу
- Лимонний пиріг
- Морозиво
- Полуниця в шоколаді
- Молочний шоколад
- Шоколадні трюфелі
Demi-sec:
- Курка
- Фуа-гра
- Попкорн
- Шоколадний пудинг
- Фруктові десерти
- Сир
- Червоні ягоди
- Кісточкові фрукти
- Десерти
- Морозиво
- Молочний шоколад
- Шоколадні трюфелі
Doux:
- Випічка з варенням
- Фруктова випічка
- Торт
- Морозиво
- Полуниця в шоколаді
- Молочний шоколад
- Шоколадні трюфелі
Експерти зауважують, що шампанське Rosé гарно поєднується з гострою їжею та з десертами з червоних ягід.
Таке шампанське також смакуватиме з наступними стравами:
- Піца
- Качка
- Риба на грилі
- В'ялена риба
- В'ялене м'ясо
- Смажене курча
- Оленина
- Фазан
- Гостра їжа
- Паста
- Десерти
- Молочний шоколад
А от шампанські вина Blanc de Blancs та Blanc de Noirs найбільше підходять до вишуканих страв:
- Устриця
- Ікра
- Риба
- Морепродукти
- Мідії
- Лобстер
- Макарони та сир
- Вершковий сир
- Овочева піца
- Ананас
- Груша
- Бріош
- Хліб
Піно Нуар подають до винограду з темних сортів, темних ягід.
Напій Pinot Meunier пасує з виноградом, кісточковими фруктами, темним шоколадом, грибами, горіхами.
З чим пити просекко
Цей напій п'ють охолодженим до 6-8 градусів. Італійське ігристе вино поєднується з основними стравами, закусками та десертами.
Оптимальні комбінації:
- Prosecco Brut - подають з різотто, пастою, сирами, стравами з м'яса та риби;
- Prosecco Extra Dry – страви з морепродуктів та бобових;
- Prosecco Dry – до десерту.
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