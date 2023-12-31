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Які страви та закуски подають до шампанського

Билім Олена

Які страви та закуски подають до шампанського

Шампанське — це універсальний новорічний напій. Його можна поєднувати з різними стравами.

Незалежно від того, чи шукаєте ви щось, що можна поєднати з морепродуктами, птицею чи свининою, є види шампанського, які чудово пасуватимуть до приготованих вами страв.

Як повідомляє видання Townandcountrymag, потрібно враховувати солодкість шампанського та смак їжі, з якою ви його поєднуєте.

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Кожне шампанське має свої власні смаки, але більшість з видів шампанського мають солодкуватий присмак.

  • Brut Nature (0 грамів цукру)
  • Extra Brut (3-6 г цукру)
  • Brut (6-12 грам цукру)
  • Extra Dry (12-17 грамів цукру)
  • Dry (17-32 г цукру)
  • Demi-sec (32-50 г цукру)
  • Doux – (більше як 50 грамів)

Які страви можна поєднувати з шампанським

Якщо коротко, шампанське можна пити навіть зі швидкоїжею. Важливо знайти потрібний рівень цукру та правильні смаки.

Які страви та закуски подають до шампанського

Brut Nature – цей несолодкий напій підійде до смаженого м'яса, лобстерів.

Extra Brut:

  • Лобстер
  • Гостре гаряче каррі
  • Картопляне пюре і соус
  • Яблучний пиріг

Brut:

  • Стейк
  • Смажене курча
  • Азіатська кухня
  • Молюски
  • Риба з вершковим соусом
  • Бургери з яловичиною
  • Сир
  • Халлумі
  • Білий трюфель
  • Смажена картопля та навіть чипси

Extra Dry:

  • Картопля фрі або чипси
  • Суші
  • Мідії
  • Креветки в коктейльному соусі
  • Гостра їжа
  • Червоні ягоди
  • Кісточкові фрукти
  • Випічка з варенням
  • Сир

Dry

  • Суші
  • Червоні ягоди
  • Кісточкові фрукти
  • Випічка з варенням
  • Тірамісу
  • Лимонний пиріг
  • Морозиво
  • Полуниця в шоколаді
  • Молочний шоколад
  • Шоколадні трюфелі

Demi-sec:

  • Курка
  • Фуа-гра
  • Попкорн
  • Шоколадний пудинг
  • Фруктові десерти
  • Сир
  • Червоні ягоди
  • Кісточкові фрукти
  • Десерти
  • Морозиво
  • Молочний шоколад
  • Шоколадні трюфелі

Doux:

  • Випічка з варенням
  • Фруктова випічка
  • Торт
  • Морозиво
  • Полуниця в шоколаді
  • Молочний шоколад
  • Шоколадні трюфелі

Експерти зауважують, що шампанське Rosé гарно поєднується з гострою їжею та з десертами з червоних ягід.

Таке шампанське також смакуватиме з наступними стравами:

  • Піца
  • Качка
  • Риба на грилі
  • В'ялена риба
  • В'ялене м'ясо
  • Смажене курча
  • Оленина
  • Фазан
  • Гостра їжа
  • Паста
  • Десерти
  • Молочний шоколад

А от шампанські вина Blanc de Blancs та Blanc de Noirs найбільше підходять до вишуканих страв:

  • Устриця
  • Ікра
  • Риба
  • Морепродукти
  • Мідії
  • Лобстер
  • Макарони та сир
  • Вершковий сир
  • Овочева піца
  • Ананас
  • Груша
  • Бріош
  • Хліб

Піно Нуар подають до винограду з темних сортів, темних ягід.

Напій Pinot Meunier пасує з виноградом, кісточковими фруктами, темним шоколадом, грибами, горіхами.

З чим пити просекко

Цей напій п'ють охолодженим до 6-8 градусів. Італійське ігристе вино поєднується з основними стравами, закусками та десертами.

Оптимальні комбінації:

  • Prosecco Brut - подають з різотто, пастою, сирами, стравами з м'яса та риби;
  • Prosecco Extra Dry – страви з морепродуктів та бобових;
  • Prosecco Dry – до десерту.

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