Як оригінально задекорувати стіл на Новий рік: фото

Як прикрасити стіл на Новий рік 2024

При виборі декору для новорічного столу важливо враховувати стиль інтер'єру, в якому він буде стояти. Також варто подумати про те, наскільки яскравим і святковим ви хочете його зробити.

Не перевантажуйте стіл декором, бо занадто велика кількість прикрас може зробити його безглуздим. Водночас використовуйте різні текстури і кольори, щоб додати нотки оригінальності. Головне – не бійтеся експериментувати.

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1. Скатертина – це основа святкового декору. Вона може бути однотонною або з малюнком, в тон до інших прикрас або в контрасті. Популярні кольори для новорічної скатертини – це білий, червоний, золотий і срібний.

2. Серветки. Серветки можна скласти різними способами, щоб вони стали частиною декору. Наприклад, можна скласти їх у вигляді сніжинок, ялинок або тварин. Про кілька цікавих способів ми розповідали раніше.

Декор на Новий рік 2024 - новорічний декор

3. Свічечки. Свічки створюють атмосферу свята. Вони можуть бути різного розміру, кольору і форми. Популярні кольори для новорічних свічок – це білий, червоний, золотий і срібний.

Новорічний декор

Декор на Новий рік 2024 - новорічний декор

4. Новорічні іграшки – це класичний декор для святкового столу. Їх можна розкласти по центру столу або по краях, на скатертини або серветках.

Декор на Новий рік 2024 - новорічний декор

5. Фрукти, квіти та хвоя – це свіжий і природний декор. Вони можуть додати святкового настрою вам та прикрасити стіл.

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6. Декоровані пляшки або скляні банки. Декоровані пляшки можуть стати стильним акцентом святкового столу. Їх можна обмотати стрічкою, прикрасити ялинками або наповнити іншими новорічними елементами.

Новорічний декор

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