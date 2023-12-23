5 креативних ідей складання серветок, щоб здивувати усіх

Серветки відіграють важливу роль у сервіруванні столу, особливо до таких свят, як Різдво, Пасха або день народження. Вони не тільки красиві та елегантні, але й функціональні.

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Яку б атмосферу ви не хотіли створити, складні серветки матимуть естетичне значення для свята. Щоб прикрасити свою вечерю, надихніться ідеями експертів Sante Plus про те, як красиво розкласти серветки.

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Капелюх ельфа

Якщо ви шукаєте незвичайну ідею, щоб прикрасити стіл на Різдво, ось вам оригінальна ідея складання серветок.

Складіть серветку навпіл уздовж, відзначивши складки. Утримуючи центр серветки пальцем, поверніть одну сторону праворуч наліво, щоб утворився конус. Загніть основу вгору, щоб сформувати поля капелюха. Ваша прикраса готова!

До цієї шапки можна вибрати серветки синього, червоного чи зеленого кольору. Цей візерунок можна зробити за допомогою паперової або тканинної серветки.

З однією кишенею

Ця модель серветки ідеальна для зберігання столових приладів або прикраси столу гілочками зелені або хвої на Різдво.

Покладіть серветку швом нагору. Складіть її навпіл. Складіть ще раз навпіл, щоб вийшов квадрат. Поверніть серветку, надавши їй форму ромба. Скласти перший шар вниз, потім другий шар теж. Виверніть серветку навиворіт. Складіть один бік до середини, потім інший бік. Виверніть навиворіт.

Серветка "ялинка"

Якщо ви шукаєте креативну ідею для складання серветок на Різдво, спробуйте цю ялинкову серветку. Вам знадобиться квадратна серветка.

1. Почніть з того, що складіть серветку навпіл, щоб вийшла прямокутна форма, потім складіть її ще раз навпіл, щоб вийшов квадрат.

2. Поверніть рушник так, щоб клапани, що відкриваються, були спрямовані вниз або до вас.

3. Складіть верхній шар вгору, залишивши трохи місця або поля з лівого та правого боку, і повторіть те саме з клапанами внизу.

4. Закінчивши складати останній клапан, переверніть все це і, використовуючи центральну лінію як орієнтир, зігніть праву сторону приблизно на третину, потім повторіть те саме з лівою стороною.

5. Складіть верхню частину вниз.

6. Повністю переверніть все, загніть перший верхній клапан і повторіть ту ж операцію з іншими клапанами.

Серветка у формі корони

1. Складіть серветку по діагоналі, щоб вийшов трикутник.

2. З'єднайте лівий та правий кути до вершини трикутника, щоб вийшов ромб.

3. Загніть нижній кут ⅔.

4. Загніть кінчик назад.

5. Переверніть серветку і складіть дві сторони так, щоб вони перекривалися. Залишіть всередину, щоб зафіксувати форму.

6. Переверніть серветку і складіть два крила корони.

Серветка у формі бантика

Для позачасового стилю виберіть просту серветку із краваткою-метеликом.

Покладіть серветку на зворотний бік рівно. З'єднайте верхній лівий кут і правий нижній кут посередині так, щоб вони перекривалися. Складіть праву сторону посередині і складіть її ще раз, щоб перекрити протилежну сторону. З'єднайте два кінці, щоб сформувати вузол посередині.

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