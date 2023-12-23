Які іграшки заборонено вішати на ялинку в цьому році, щоб собі не наврочити

Іграшки на ялинці – це не просто прикраси, вони несуть в собі особливий сенс і можуть бути пов'язані з різними переказами і повір'ями. У 2024 році, який пройде під егідою Зеленого Дерев'яного Дракона за китайським календарем, є певні прикмети і рекомендації щодо іграшок для прикрашання ялинки.

Відео дня

У рік Дракона найкраще вішати іграшки світлих і золотих тонів, пише УНІАН. Так як Дракон Зелений, то цей колір також вітається. Відмінною прикрасою стануть кулі різного розміру яскравих і насичених кольорів. Можете повісити на ялинку монетки або конверти з грошима. Вважається, що це приверне достаток в дім.

Читайте також: Фахівці пояснили, де в домі не можна ставити ялинку: швидко засохне

Категорично не можна вішати іграшки з гострими кутами. Оскільки Дерев'яний Дракон асоціюється з природою, турботою і миролюбністю, краще уникати прикрас з гострими кутами або зазублинами. Вони порушують гармонію символу і залучають непотрібний негатив.

Цього року слід відмовитися від фігурок і гірлянд, які асоціюються з хворобами, смертю або невдачею. Такі атрибути несуть токсичну і нездорову енергію.

Не можна прикрашати ялинку неестетичними і грубими іграшками, адже Дракон є символом природи і мудрості, він відображає елегантність і м'якість. Тому іграшки з грубими текстурами можуть порушити його сприятливий вплив.

Прикрашаючи ялинку в рік Дракона, слід дотримуватися певних правил і рекомендацій, щоб залучити удачу, щастя і процвітання в свій будинок.

Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!