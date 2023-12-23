Різдвяні прикмети: що робити, щоб весь рік супроводжувала удача
Наші предки вірили, що події та явища, що відбуваються на Різдво, можуть передбачити, яким буде наступний рік. Ukr media поділився найпопулярнішими народними прикметами на Різдво:
- Ясна ніч на Різдво віщує багатий урожай ягід, фруктів та інших культур.
- Міцний мороз на Різдво - до спекотного літа.
- Відлига на Різдво - до весняних холодів.
- Сніг у Святвечір - до добрих звісток.
- Завірюха на Різдво - до ранньої весни.
- Якщо першим гостем на Різдво буде темноволосий чоловік, то рік буде вдалим.
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Негативні прикмети на Різдво:
- Не можна займатися рукоділлям, інакше в сім'ї хтось захворіє.
- Не можна займатися прибиранням, щоб не винести удачу з дому.
- Не можна виносити сміття з хати, щоб не винести удачу і добробут.
- Не можна йти на полювання, щоб не накликати біду.
- Не можна обманювати людей, щоб не накликати на себе невдачі.
Позитивні прикмети на Різдво:
- На Різдво потрібно запалити церковну поминальну свічку на честь покійних родичів, щоб вони допомагали вам у новому році.
- У Різдвяне свято потрібно триматися біля хороших людей, щоб бути щасливим весь рік.
- У Різдво потрібно щедро пригощати всіх, хто потрапляє до вас в гості, а також домашніх тварин, щоб весь рік мати гроші.
- Будь-яка покупка на Різдво приносить щастя і достаток.
Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.
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