П'ять ідей новорічних прикрас зі скляної банки: фото

Новий рік та Різдво – ідеальний час, щоб прикрасити свій будинок і створити затишну атмосферу. Але нема потреби витрачати величезні гроші на декор.

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Апсайклінг стає все більш поширеною практикою, яка дозволяє використовувати предмети домашнього вжитку для створення святкової атмосфери будинку для особливих випадків. Ось 5 ідей прикрас зі скляних банок до свят, як розповідає Sante Plus.

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Скляна банка з гілками та сосновими шишками на штучному снігу

Скляна банка з сосновими гілками, зеленими та червоними кульками

Скляна банка зі штучним снігом, мініатюрними будиночками та соснами

Скляна банка з шишками та яскравим декором

Скляна банка зі штучним снігом, будиночком та фігурками

Нагадаємо, що психотерапевтка Ольга Голубицька розповіла, як зберегти святковий настрій під час війни, які подарунки дарувати близьким і як підтримати військових.

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