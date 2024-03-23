Як не можна зберігати моркву, щоб вона не втратила пружність

Як правильно зберігати моркву щоб вона не псувалась

Морква – один із найпоширеніших овочів на нашій кухні. Ми використовуємо її для приготування салатів, супів, рагу та інших страв.

Але як правильно зберігати моркву, щоб вона довго залишалася свіжою та хрусткою? Дотримуючись цих простих порад з сайту gordonua.com, ви зможете зберегти моркву свіжою та хрусткою протягом кількох тижнів.

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Ось кілька порад:

1. Не тримайте моркву в холодильнику занадто довго.

Холодильник – це не найкраще місце для зберігання моркви. Вона може втратити вологу, стати м'якою та зменшитися в розмірах.

2. Не зберігайте моркву в пакетах.

У пакеті з'являється конденсат, який може призвести до загнивання моркви.

3. Зберігайте моркву в прохолодному, темному місці.

Найкраще місце для зберігання моркви – це прохолодний, темний і вологий льох.

4. Зберігайте моркву в герметичному контейнері.

Це допоможе їй зберегти вологу та свіжість.

5. Обріжте зелень перед зберіганням.

Зелень моркви може витягувати з неї вологу, тому її краще обрізати перед зберіганням.

6. Не зберігайте моркву поруч з фруктами та овочами, які виділяють етилен.

Етилен – це газ, який може прискорити псування овочів. До фруктів та овочів, які виділяють етилен, належать яблука, банани, груші, томати та картопля.

7. Регулярно перевіряйте моркву.

Під час зберігання моркви важливо регулярно її перевіряти. Якщо ви помітили, що морква стала м'якою або почала гнити, її краще викинути.

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