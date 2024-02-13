Як назавжди відучити кота дряпати меблі: 4 дієві лайфхаки

Всі, хто має кота, знають цю проблему: меблі подряпані, облізлі, іноді навіть порвані. За допомогою цих порад ви зможете відучити кота дряпати меблі і зберегти їх у цілості.

Якщо кіт раптово почав дряпати меблі, можливо, у нього є проблеми зі здоров'ям. Зверніться до ветеринара, щоб виключити медичні причини цієї поведінки, пише Meta.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам відучити кота дряпати меблі:

1. Купіть кігтеточку – це найефективніший спосіб.

Оберіть кігтеточку, яка:

Достатньо висока, щоб кіт міг повністю витягнутися, коли дряпає.

Міцна та стійка.

Зроблена з матеріалу, який подобається коту (наприклад, з сизалю).

Поставте кігтеточку біля меблів, які кіт любить дряпати.

Можна також покласти на неї іграшки або ласощі, щоб заохотити кота використовувати її.

2. Використовуйте відлякуючі спреї або стрічки.

Коти не люблять запахи цитрусових, м'яти або лаванди.

Тому можна обробити меблі спреєм з одним із цих ароматів.

Також можна використовувати двосторонню липку стрічку.

Кішки не люблять відчуття липкості на лапах, тому їм не захочеться дряпати меблі, обклеєні стрічкою.

3. Регулярно підстригайте кігті коту.

Це допоможе запобігти пошкодження меблів.

Підстригайте кігті спеціальними когтерезками.

Будьте обережні, щоб не поранити кота.

4. Більше грайте з котом.

Коти дряпають меблі від нудьги.

Тому їм потрібно багато грати.

Купіть коту іграшки, лазилки, дряпки.

Приділяйте час іграми з котом.

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