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Як назавжди відучити кота дряпати меблі: 4 дієві лайфхаки

Ігор Романько

Як відучити кота дряпати меблі

Всі, хто має кота, знають цю проблему: меблі подряпані, облізлі, іноді навіть порвані. За допомогою цих порад ви зможете відучити кота дряпати меблі і зберегти їх у цілості.

Якщо кіт раптово почав дряпати меблі, можливо, у нього є проблеми зі здоров'ям. Зверніться до ветеринара, щоб виключити медичні причини цієї поведінки, пише Meta.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам відучити кота дряпати меблі:

1. Купіть кігтеточку – це найефективніший спосіб.

Оберіть кігтеточку, яка:

  • Достатньо висока, щоб кіт міг повністю витягнутися, коли дряпає.
  • Міцна та стійка.
  • Зроблена з матеріалу, який подобається коту (наприклад, з сизалю).
  • Поставте кігтеточку біля меблів, які кіт любить дряпати.
  • Можна також покласти на неї іграшки або ласощі, щоб заохотити кота використовувати її.

2. Використовуйте відлякуючі спреї або стрічки.

  • Коти не люблять запахи цитрусових, м'яти або лаванди.
  • Тому можна обробити меблі спреєм з одним із цих ароматів.
  • Також можна використовувати двосторонню липку стрічку.
  • Кішки не люблять відчуття липкості на лапах, тому їм не захочеться дряпати меблі, обклеєні стрічкою.

3. Регулярно підстригайте кігті коту.

  • Це допоможе запобігти пошкодження меблів.
  • Підстригайте кігті спеціальними когтерезками.
  • Будьте обережні, щоб не поранити кота.

4. Більше грайте з котом.

  • Коти дряпають меблі від нудьги.
  • Тому їм потрібно багато грати.
  • Купіть коту іграшки, лазилки, дряпки.
  • Приділяйте час іграми з котом.

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