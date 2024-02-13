Як назавжди відучити кота дряпати меблі: 4 дієві лайфхаки
Всі, хто має кота, знають цю проблему: меблі подряпані, облізлі, іноді навіть порвані. За допомогою цих порад ви зможете відучити кота дряпати меблі і зберегти їх у цілості.
Якщо кіт раптово почав дряпати меблі, можливо, у нього є проблеми зі здоров'ям. Зверніться до ветеринара, щоб виключити медичні причини цієї поведінки, пише Meta.
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Ось кілька порад, які допоможуть вам відучити кота дряпати меблі:
1. Купіть кігтеточку – це найефективніший спосіб.
Оберіть кігтеточку, яка:
- Достатньо висока, щоб кіт міг повністю витягнутися, коли дряпає.
- Міцна та стійка.
- Зроблена з матеріалу, який подобається коту (наприклад, з сизалю).
- Поставте кігтеточку біля меблів, які кіт любить дряпати.
- Можна також покласти на неї іграшки або ласощі, щоб заохотити кота використовувати її.
2. Використовуйте відлякуючі спреї або стрічки.
- Коти не люблять запахи цитрусових, м'яти або лаванди.
- Тому можна обробити меблі спреєм з одним із цих ароматів.
- Також можна використовувати двосторонню липку стрічку.
- Кішки не люблять відчуття липкості на лапах, тому їм не захочеться дряпати меблі, обклеєні стрічкою.
3. Регулярно підстригайте кігті коту.
- Це допоможе запобігти пошкодження меблів.
- Підстригайте кігті спеціальними когтерезками.
- Будьте обережні, щоб не поранити кота.
4. Більше грайте з котом.
- Коти дряпають меблі від нудьги.
- Тому їм потрібно багато грати.
- Купіть коту іграшки, лазилки, дряпки.
- Приділяйте час іграми з котом.
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