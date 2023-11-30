Як надовго зберегти лимон свіжим, щоб він не псувався

У холодну пору цитрусові стають незамінним додатком до чаю або ж іншого напою. Також лимон підійде для заправки салатів, м'ясних та рибних страв.

Утім, буває так, що лимон швидко псується. І це не може не засмучувати, але існує просте розв'язання цієї проблеми.

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Лимон можна зберегти у відмінному стані дуже просто, якщо знати кілька хитрощів. Кулінари стверджують, що плід потрібно розрізати на невеликі частини, щоб вони помістилися у форми для заморожування льоду.

Зверху ці шматки лимона залийте водою, а потім поставте у морозилку. В результаті ви завжди матимете його під рукою. Тому зробити ароматний та вітамінний час у вас завжди буде можливість.

Раніше UAportal розповідав, що гарбуз може зберігатися у свіжому вигляді до 6 місяців у прохолодному, темному місці з температурою від 4 до 9 градусів за Цельсієм.

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