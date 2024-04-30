Як легко прибрати липкі сліди від скотчу: названо ефективні способи

Для того, щоб ефективно видалити скотч, чи липкі сліди від нього, варто дотримуватися кількох нескладних рекомендацій.Передусім, слід використовувати для очищення м’які тканини або губки.

Згідно з порадами досвідчених домогосподарок, важливо уникати використання твердих щіток, аби не пошкодити поверхню подряпинами. Про це пише Prostoway.

Для видалення клейких слідів скотчу можна використовувати звичайні засоби, які є майже у кожному домі. Ось, наприклад, звичайна рослинна олія.

Читайте також: Як очистити кран від шару вапняного нальоту

Вона ефективно пом’якшує та розчиняє липкий шар скотчу.

Достатньо намочити шматок тканини або ватний диск в олії та нанести на декілька хвилин для дії. Після цього залишки клею легко видаляються за допомогою мильного розчину.

Якщо поверхня не виготовлена з каменю, граніту чи мармуру, то можна скористатися оцтом.

Змочіть ватний диск в оцті та прикладіть до забрудненого місця на деякий час. Потім витріть місце вологою чистою ганчіркою.

Ще один метод, який аналогічний до попереднього – використання етилового спирту. Важливо бути обережними при його застосуванні на пластикових або фарбованих поверхнях.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про лайфхаки зі скотчем, які можуть полегшити вам життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!