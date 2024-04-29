Як очистити кран від шару вапняного нальоту: народний лайфхак

Іноді можна побачити змішувачі, які вкриті настільки щільним нальотом, що думка про їх очищення здається неможливою. Безумовно, краще з самого початку серйозно ставитись до чистоти та усувати забруднення як тільки вони з’являються.

Проте, якщо ви вже зіткнулися з товстим шаром нальоту, не поспішайте купувати новий кран. Існує можливість відновити старий, і в цьому вам може допомогти звичайний оцет. Про цей лайфхак розповідає команда UAportal.

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Як правильно застосовувати оцет

Необхідно підкреслити, що цей спосіб не з самих приємних через різкий запах оцту. Тому важливо захистити не тільки шкіру рук, але й дихальні шляхи.

Можна просто залити кран засобом і накрити його серветками. Інший варіант – змочити паперовий рушник в оцті та обгорнути ним кран. Потрібно почекати близько 30 хвилин. Потім знімаємо рушник чи серветку і перевіряємо ефект.

Зазвичай після такої "очисної маски" відкладення змиваються без зусиль. Вам залишиться тільки промити кран водою і витерти його до сухості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чим змастити кран, щоб він довго не втрачав блиск.

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